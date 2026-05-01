Росію знову оцінюватимуть на Венеційській бієнале: реакція Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Фото: REUTERS/Yves Herman

Організатори Венеційської бієнале змінили формат вручення нагород після відставки міжнародного журі. Зокрема, у конкурсі залишаються Росія та Ізраїль, попри те, що раніше журі заявляло про намір не розглядати країни, лідерів яких звинувачують у воєнних злочинах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Участь Росії у Венеційській бієнале

Зізначається, що згідно з оновленими правилами, церемонію нагородження перенесли з 9 травня на 22 листопада — останній день виставки. Водночас визначення переможців більше не здійснюватиме журі: тепер лауреатів обиратимуть відвідувачі, які придбали квитки та побували на обох локаціях бієнале.

Крім того, організатори запровадили дві нові нагороди — за найкращого учасника головної виставки та за найкращу національну участь.

У ЦПД наголошують, що зміни означають повернення до оцінювання всіх країн "на засадах інклюзивності". Зокрема, у конкурсі залишаються Росія та Ізраїль, попри те, що раніше журі заявляло про намір не розглядати країни, лідерів яких звинувачують у воєнних злочинах.

Таким чином, після зміни формату Росія знову братиме участь у конкурсному оцінюванні міжнародної мистецької події.

Позиція світу

Однак багато країн виступають проти участі Росії у Венеційській бієнале. Так, Латвія навіть запустила флешмоб. Латвійський павільйон розпочав акцію протесту в соціальних мережах.

"Участь у Венеційській бієнале — це наша можливість висловити свою позицію — протест", — зазначають представники Латвії.

Там наголосили, що присутність Росії в міжнародному мистецькому середовищі нормалізує дії країни, яка нині цілеспрямовано нищить культурну спадщину України та вбиває людей.

Реакція Мелоні

Прем'єр-міністерка Італія Джорджія Мелоні заявила, що президент Фонду Венеційської бієнале П'єтранджело Буттафуоко є дуже компетентним. Однак вона не підтримала його рішення допустити російський павільйон до цьогорічної мистецької події.

"Я не можу прокоментувати відставку журі, оскільки дізналася про це, спускаючись сходами. Не можу сказати, чи пов'язано це з відправленням інспекторів. Я дещо розгублена щодо розвитку цієї ситуації, тому дотримуватимуся своєї початкової позиції: уряд заявив, що не погоджується з рішенням щодо російського павільйону, а Бієнале є автономною структурою, і Буттафуоко — дуже компетентна людина. Я б не ухвалила такого рішення на його місці", — сказала прем'єрка.

