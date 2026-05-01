Россию снова будут оценивать на Венецианской биеннале: реакция Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Организаторы Венецианской биеннале изменили формат вручения наград после отставки международного жюри. В частности, в конкурсе остаются Россия и Израиль, несмотря на то, что ранее жюри заявляло о намерении не рассматривать страны, лидеров которых обвиняют в военных преступлениях.

Участие России в Венецианской биеннале

Отмечается, что согласно обновленным правилам, церемонию награждения перенесли с 9 мая на 22 ноября - последний день выставки. В то же время определение победителей больше не будет осуществлять жюри: теперь лауреатов будут выбирать посетители, которые приобрели билеты и побывали на обеих локациях биеннале.

Кроме того, организаторы ввели две новые награды — за лучшего участника главной выставки и за лучшее национальное участие.

В ЦПИ отмечают, что изменения означают возвращение к оценке всех стран "на основе инклюзивности". В частности, в конкурсе остаются Россия и Израиль, несмотря на то, что ранее жюри заявляло о намерении не рассматривать страны, лидеров которых обвиняют в военных преступлениях.

Таким образом, после изменения формата Россия снова будет участвовать в конкурсном оценивании международного художественного события.

Позиция мира

Однако многие страны выступают против участия России в Венецианской биеннале. Так, Латвия даже запустила флешмоб. Латвийский павильон начал акцию протеста в социальных сетях.

"Участие в Венецианской биеннале — это наша возможность выразить свою позицию — протест", — отмечают представители Латвии.

Там отметили, что присутствие России в международной художественной среде нормализует действия страны, которая сейчас целенаправленно уничтожает культурное наследие Украины и убивает людей.

Реакция Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко является очень компетентным. Однако она не поддержала его решение допустить российский павильон к нынешнему художественному событию.

"Я не могу прокомментировать отставку жюри, поскольку узнала об этом, спускаясь по лестнице. Не могу сказать, связано ли это с отправкой инспекторов. Я несколько растеряна относительно развития этой ситуации, поэтому буду придерживаться своей изначальной позиции: правительство заявило, что не согласно с решением по российскому павильону, а Биеннале является автономной структурой, и Буттафуоко - очень компетентный человек. Я бы не приняла такого решения на его месте", — сказала премьер.

Как писали Новини.LIVE, военный парад в Москве 9 мая пройдет без техники. Известно, что в составе пешей колонны примут участие военные высших учебных заведений "всех видов и отдельных родов войск" России.

Также мы сообщали, что переговоры Украины и России сейчас на паузе. Михаил Подоляк отметил, что контакты между сторонами продолжаются в гуманитарной плоскости.