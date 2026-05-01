Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Россию снова будут оценивать на Венецианской биеннале: реакция Мелони

Россию снова будут оценивать на Венецианской биеннале: реакция Мелони

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 17:58
Россию снова будут оценивать на Венецианской биеннале: реакция Мелони
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Фото: REUTERS/Yves Herman

Организаторы Венецианской биеннале изменили формат вручения наград после отставки международного жюри. В частности, в конкурсе остаются Россия и Израиль, несмотря на то, что ранее жюри заявляло о намерении не рассматривать страны, лидеров которых обвиняют в военных преступлениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Участие России в Венецианской биеннале

Отмечается, что согласно обновленным правилам, церемонию награждения перенесли с 9 мая на 22 ноября - последний день выставки. В то же время определение победителей больше не будет осуществлять жюри: теперь лауреатов будут выбирать посетители, которые приобрели билеты и побывали на обеих локациях биеннале.

Кроме того, организаторы ввели две новые награды — за лучшего участника главной выставки и за лучшее национальное участие.

В ЦПИ отмечают, что изменения означают возвращение к оценке всех стран "на основе инклюзивности". В частности, в конкурсе остаются Россия и Израиль, несмотря на то, что ранее жюри заявляло о намерении не рассматривать страны, лидеров которых обвиняют в военных преступлениях.

Таким образом, после изменения формата Россия снова будет участвовать в конкурсном оценивании международного художественного события.

Позиция мира

Однако многие страны выступают против участия России в Венецианской биеннале. Так, Латвия даже запустила флешмоб. Латвийский павильон начал акцию протеста в социальных сетях.

"Участие в Венецианской биеннале — это наша возможность выразить свою позицию — протест", — отмечают представители Латвии.

Там отметили, что присутствие России в международной художественной среде нормализует действия страны, которая сейчас целенаправленно уничтожает культурное наследие Украины и убивает людей.

Реакция Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко является очень компетентным. Однако она не поддержала его решение допустить российский павильон к нынешнему художественному событию.

"Я не могу прокомментировать отставку жюри, поскольку узнала об этом, спускаясь по лестнице. Не могу сказать, связано ли это с отправкой инспекторов. Я несколько растеряна относительно развития этой ситуации, поэтому буду придерживаться своей изначальной позиции: правительство заявило, что не согласно с решением по российскому павильону, а Биеннале является автономной структурой, и Буттафуоко - очень компетентный человек. Я бы не приняла такого решения на его месте", — сказала премьер.

Как писали Новини.LIVE, военный парад в Москве 9 мая пройдет без техники. Известно, что в составе пешей колонны примут участие военные высших учебных заведений "всех видов и отдельных родов войск" России.

Также мы сообщали, что переговоры Украины и России сейчас на паузе. Михаил Подоляк отметил, что контакты между сторонами продолжаются в гуманитарной плоскости.

Венеция Джорджа Мелони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации