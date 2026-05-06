Военный с блокнотом как у Буданова в павильоне РФ на биеннале

Блокнот в руках Юрия Грузинова. Фото: кадр из видео

Украинский военный и кинооператор Юрий Грузинов посетил российский павильон на Венецианской биеннале. В руках он держал блокнот с надписью "Список п***расов 2026". Известно, что Москва не участвовала в выставках в течение четырех лет.

Об этом сообщила культурный менеджер Екатерина Тарабукина, передает Новини.LIVE.

"Что-то происходит в российском павильоне на Венецианской биеннале", — отметила Тарабукина.

Впоследствии стало известно, что павильон посетил Юрий Грузинов, который "записывает всех в свой блокнот", на котором написано "Список п***расов 2026".

Юрий Грузинов. Фото: Алексей Сай предоставил для "Суспільного"

В комментариях Грузинова поддержали:

Что известно о Юрии Грузинове

Украинский кинооператор, лауреат украинских и международных премий. Родился 6 июня 1981 года в Московской области. Снимал ряд фильмов о Революции Достоинства и войне.

В марте 2014 года его похитили боевики Крыма, в результате чего Грузинова провел несколько дней в плену.

В 2019 году получил гражданство Украины.

Участие России на Венецианской биеннале

В этом году Россия вернулась на Венецианскую биеннале, что вызвало волну протестов, отставки жюри и угрозу лишения финансирования от Еврокомиссии. Москва представила павильон "Дерево укорененное в небе".

Известно, что в 2022 и 2024 годах Россия не участвовала после полномасштабного вторжения в Украину.

А недавно активисты FEMEN и Pussy Riot устроили акцию протеста под российским павильоном.

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила, что организация обращалась к руководству Биеннале с требованием исключить Россию, однако ответа так и не получила.

"Художники, заключенные за свои антивоенные взгляды, — это настоящее лицо современной России, а не пропагандисты, которых принимают в европейских павильонах", — заявила она.

Акция протеста. Фото: "Вот Так"

Активисты держали плакаты с надписями: "Неповиновение", "Кровь — это искусство России", "Art For Show Graves Below". Кроме того, использовали дымовые шашки.

Акция протеста. Фото: LaPresse

А 9 мая в Венеции запланирован протестный марш "Биеннале несогласия" против участия России.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций, организаторы Венецианской биеннале пересмотрели формат вручения наград после отставки международного жюри. Кроме того, многие страны выступают против участия России в Венецианской биеннале.

Кроме того, недавно журналисты показали, как выглядит рабочий кабинет главы ОП Кирилла Буданова. Внимание привлек ярко-красный блокнот с надписью "Список пид***асов-2026".