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Військовий відповів, чи варто забороняти TikTok в Україні

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 17:20
Заборона TikTok в Україні — військовий відповів, чи потрібно це
Застосунок TikTok. Фото: Pixabay

У соцмережах під час війни шириться багато контенту, пов'язаного з війною та бойовими діями в Україні. Споживачами таких відео часто стають діти, що має негативний вплив на їхню психіку.

Військовий та громадський діяч Ігор Чорногор в ефірі Ранок.LIVE 28 липня висловився про способи запобігти руйнації дитячої свідомості.

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Перш за все, за словами Чорногора, саме батьки мають відповідально поставитися до того, який контент дивляться їхні діти. Особливо це важливо під час війни, адже зараз у соцмережах можуть поширюватися кадри з фронту чи допитами військовополонених.  Чорногор радить батькам "заміщати" жорстокість історіями про добро.

"Діти неконтрольовано дивляться TikTok та інші соцмережі. Звичайно, що діти легше сприймають інформацію через відео і це накладає на них відбиток надалі. Це перш за все треба брати під контроль батькам, розповідати дітям. Я б порадив заміщати жорстокі відео історіями військових, які вижили та повернулися додому, прикладами доброти", — сказав військовий.

Ба більше, на думку громадського діяча, було б добре заборонити соцмережу в Україні на державному рівні.

"TikTok — це біч сучасності. Його необхідно було б заборонити на державному рівні, це моя думка", — сказав Чорногор.

Раніше Руслан Стенфанчук відповів, чи будуть в Україні обмежувати доступ до Telegram.

А також суд обрав покарання чоловіку, який у соцмережах виправдовував агресію РФ.

соцмережі TikTok військові заборона війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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