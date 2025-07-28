Запрет TikTok в Украине — военный ответил, нужно ли это

Приложение TikTok. Фото: Pixabay

В соцсетях во время войны распространяется много контента, связанного с войной и боевыми действиями в Украине. Потребителями таких видео часто становятся дети, что имеет негативное влияние на их психику.

Военный и общественный деятель Игорь Черногор в эфире Ранок.LIVE 28 июля высказался о способах предотвратить разрушение детского сознания.

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Прежде всего, по словам Черногора, именно родители должны ответственно отнестись к тому, какой контент смотрят их дети. Особенно это важно во время войны, ведь сейчас в соцсетях могут распространяться кадры с фронта или допросами военнопленных. Черногор советует родителям "замещать" жестокость историями о добре.

"Дети неконтролируемо смотрят TikTok и другие соцсети. Конечно, дети легче воспринимают информацию через видео, и это накладывает на них отпечаток в дальнейшем. Это прежде всего надо брать под контроль родителям, рассказывать детям. Я бы посоветовал замещать жестокие видео историями военных, которые выжили и вернулись домой, примерами доброты", — сказал военный.

Более того, по мнению общественного деятеля, было бы хорошо запретить соцсеть в Украине на государственном уровне.

"TikTok — это бич современности. Его необходимо было бы запретить на государственном уровне, это мое мнение", — сказал Черногор.

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