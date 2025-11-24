Відео
Головна Новини дня Військовий спрогнозував, чи підпише Росія "мирний план"

Військовий спрогнозував, чи підпише Росія "мирний план"

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 12:17
Оновлено: 12:17
Військовий спрогнозував, чи підпише Путін мирний план
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що Москва не зацікавлена в реальному мирі та не підпише жодного мирного договору. Водночас він зазначив, що Україна та її союзники працюють над тим, щоб будь-які домовленості відповідали принципам справедливості, попри тиск партнерів.

Про це Юрій Федоренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 24 листопада.

Читайте також:

Військовий про можливе підписання "мирного плану"

Командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що Москва не зацікавлена в реальному мирі та не підпише жодного мирного договору.

Крім того, він зауважив, що наразі деталі "мирного плану" лідера США Дональда Трампа досі невідомі, однак Україна та її союзники вже працюють над тим, щоб будь-які домовленості відповідали принципам справедливості.

За словами військового, Європейський Союз теж докладе максимум зусиль, аби захистити позицію Києва. Однак, на його думку, зараз триває тиск з боку партнерів, які намагаються знайти компроміс між Вашингтоном і Києвом. 

"В найближчій перспективі часу ми побачимо, як цей план видозміниться, тому що є стала позиція, яка напрацьована Україною. Ми не знаємо, про що йдеться в цих пунктах, ми можемо тільки гіпотетично уявити. Додатково є позиція наших європейських партнерів, які вже проговорювали через ЗМІ орієнтовну зміну пунктів.

Після всіх доопрацювань Україна стовідсотково зробить все, аби підписати справедливий мир, Європейський Союз також зробить все можливе для цього...

Я більш ніж переконаний, що Росія не підпише жодного документа, вони в цьому не зацікавлені", — пояснив військовий.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву щодо "мирного плану" США.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо назвав переговори в Женеві щодо "мирного плану" найрезультативнішими за весь час.

США володимир путін Україна війна в Україні мирний план мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
