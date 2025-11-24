Видео
Україна
Видео

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 12:17
обновлено: 12:17
Военный спрогнозировал, подпишет ли Путин мирный план
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что Москва не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора. В то же время он отметил, что Украина и ее союзники работают над тем, чтобы любые договоренности соответствовали принципам справедливости, несмотря на давление партнеров.

Об этом Юрий Федоренко сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 24 ноября.

Кроме того, он отметил, что сейчас детали "мирного плана" лидера США Дональда Трампа до сих пор неизвестны, однако Украина и ее союзники уже работают над тем, чтобы любые договоренности соответствовали принципам справедливости.

По словам военного, Европейский Союз тоже приложит максимум усилий, чтобы защитить позицию Киева. Однако, по его мнению, сейчас продолжается давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между Вашингтоном и Киевом.

"В ближайшей перспективе времени мы увидим, как этот план видоизменится, потому что есть постоянная позиция, которая наработана Украиной. Мы не знаем, о чем идет речь в этих пунктах, мы можем только гипотетически представить. Дополнительно есть позиция наших европейских партнеров, которые уже проговаривали через СМИ ориентировочное изменение пунктов.

После всех доработок Украина стопроцентно сделает все, чтобы подписать справедливый мир, Европейский Союз также сделает все возможное для этого...

Я более чем убежден, что Россия не подпишет ни одного документа, они в этом не заинтересованы", — объяснил военный.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление относительно "мирного плана" США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры в Женеве по "мирному плану" самыми результативными за все время.

США владимир путин Украина война в Украине мирный план мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
