Андрій Кривущенко назвав заяви РФ про мир брехнею

Заяви Росії щодо припинення війни — це відтягування часу та відверта брехня. Реальність на фронті абсолютно не відповідає словам політиків.

Про це заявив офіцер секції S3 батальйону "Свобода"Андрій Кривущенко в ефірі Ранок.LIVE.

Заяви РФ відрізняються від ситуації на фронті

Військовий наголосив, що жодна з попередніх обіцянок Кремля щодо припинення бойових дій не справдилася.

"Я в це повірю лише тоді, коли перестануть гинути мої побратими і посестри, коли хоча б стабілізується лінія зіткнення та припиниться вогневий вплив ворога", — каже він.

Також Кривущенко наголосив, що реальність на фронті абсолютно не відповідає словам соратників російського диктатора Володимира Путіна.

"Те, що вони проговорюють на своїх зустрічах, і те, що відбувається на лінії бойового зіткнення — це дві паралелі, які ніколи не пересікаються", — додав він.

За його словами, ворог не зменшує інтенсивність обстрілів, а постійно намагається просуватися вперед, використовуючи автотехніку, бронетехніку та навіть мотоцикли.

