Україна
Військовий різко розкритикував заяви РФ щодо припинення війни

Військовий різко розкритикував заяви РФ щодо припинення війни

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 13:57
Андрій Кривущенко назвав заяви РФ про мир брехнею
Андрій Кривущенко. Фото: Свої

Заяви Росії щодо припинення війни — це відтягування часу та відверта брехня. Реальність на фронті абсолютно не відповідає словам політиків.

Про це заявив офіцер секції S3 батальйону "Свобода"Андрій Кривущенко в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Заяви РФ відрізняються від ситуації на фронті

Військовий наголосив, що жодна з попередніх обіцянок Кремля щодо припинення бойових дій не справдилася.

"Я в це повірю лише тоді, коли перестануть гинути мої побратими і посестри, коли хоча б стабілізується лінія зіткнення та припиниться вогневий вплив ворога", — каже він.

Також Кривущенко наголосив, що реальність на фронті абсолютно не відповідає словам соратників російського диктатора Володимира Путіна.

"Те, що вони проговорюють на своїх зустрічах, і те, що відбувається на лінії бойового зіткнення  це дві паралелі, які ніколи не пересікаються", — додав він.

За його словами, ворог не зменшує інтенсивність обстрілів, а постійно намагається просуватися вперед, використовуючи автотехніку, бронетехніку та навіть мотоцикли.

Раніше ми писали, які умови для завершення війни назвав Путін.

Трамп підтримав позицію російського диктатора Володимира Путіна у бажанні повністю захопити Донбас.

переговори військові перемир'я війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
