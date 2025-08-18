Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Военный резко раскритиковал заявления РФ о прекращении войны

Военный резко раскритиковал заявления РФ о прекращении войны

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 13:57
Андрей Кривущенко назвал заявления РФ о мире ложью
Андрей Кривущенко. Фото: Свої

Заявления России о прекращении войны — это оттягивание времени и откровенная ложь. Реальность на фронте абсолютно не соответствует словам политиков.

Об этом заявил офицер секции S3 батальона "Свобода" Андрей Кривущенко в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Заявления РФ отличаются от ситуации на фронте

Военный отметил, что ни одно из предыдущих обещаний Кремля о прекращении боевых действий не оправдалось.

"Я в это поверю только тогда, когда перестанут гибнуть мои собратья и сестры, когда хотя бы стабилизируется линия соприкосновения и прекратится огневое воздействие врага", — говорит он.

Также Кривущенко отметил, что реальность на фронте абсолютно не соответствует словам соратников российского диктатора Владимира Путина.

"То, что они проговаривают на своих встречах, и то, что происходит на линии боевого соприкосновения  это две параллели, которые никогда не пересекаются", — добавил он.

По его словам, враг не уменьшает интенсивность обстрелов, а постоянно пытается продвигаться вперед, используя автотехнику, бронетехнику и даже мотоциклы.

Ранее мы писали, какие условия для завершения войны назвал Путин.

Трамп поддержал позицию российского диктатора Владимира Путина в желании полностью захватить Донбасс.

переговоры военные перемирие война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации