Андрей Кривущенко назвал заявления РФ о мире ложью

Андрей Кривущенко. Фото: Свої

Заявления России о прекращении войны — это оттягивание времени и откровенная ложь. Реальность на фронте абсолютно не соответствует словам политиков.

Об этом заявил офицер секции S3 батальона "Свобода" Андрей Кривущенко в эфире Ранок.LIVE.

Заявления РФ отличаются от ситуации на фронте

Военный отметил, что ни одно из предыдущих обещаний Кремля о прекращении боевых действий не оправдалось.

"Я в это поверю только тогда, когда перестанут гибнуть мои собратья и сестры, когда хотя бы стабилизируется линия соприкосновения и прекратится огневое воздействие врага", — говорит он.

Также Кривущенко отметил, что реальность на фронте абсолютно не соответствует словам соратников российского диктатора Владимира Путина.

"То, что они проговаривают на своих встречах, и то, что происходит на линии боевого соприкосновения — это две параллели, которые никогда не пересекаются", — добавил он.

По его словам, враг не уменьшает интенсивность обстрелов, а постоянно пытается продвигаться вперед, используя автотехнику, бронетехнику и даже мотоциклы.

Ранее мы писали, какие условия для завершения войны назвал Путин.

Трамп поддержал позицию российского диктатора Владимира Путина в желании полностью захватить Донбасс.