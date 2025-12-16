Відео
Військовий юрист закликав Україну шукати альтернативу НАТО

Військовий юрист закликав Україну шукати альтернативу НАТО

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 23:26
Тарас Боровський заявив, що Україну треба шукати альтернативу НАТО
Військовий юрист Тарас Боровський. Фото: кадр з відео

У НАТО сьогодні домінують дві групи країн. Серед них — ті, хто фактично симпатизує Росії, і ті, хто боїться її відкрито протистояти.

Про це повідомив військовий юрист Тарас Боровський у ефірі проекту День.LIVE.

Читайте також:

Альтернатива НАТО

За словами експерта, в нинішніх умовах Україні немає сенсу прагнути членства в Альянсі, оскільки він не демонструє готовності до рішучих дій проти російської агресії.

Натомість експерт пропонує Україні зосередитися на створенні альтернативних форматів безпеки. Зокрема, йдеться про формування Балто-Чорноморського союзу за участю країн Балтії, Польщі та інших держав, які на практиці протистоять Росії та усвідомлюють загрозу з боку Кремля.

Крім того, Боровський наголосив на необхідності розширення кола партнерів за межами Європи. На його думку, Україна має шукати союзників серед глобальних опонентів Росії, у тому числі в країнах Азії, а також підтримувати поневолені народи та уряди у вигнанні як частину довгострокової стратегії послаблення впливу Москви.

Нагадаємо, що у Берліні український лідер Володимир Зеленський запропонував відмовитися від прагнення країни до НАТО, але в обмін на гарантії.

А до цього ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що військова агресія Москви проти одного із членів Альянсу майже неминуча.

НАТО Альянс війна в Україні юрист Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
