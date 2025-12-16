Тарас Боровский заявил, что Украине надо искать альтернативу НАТО

Военный юрист Тарас Боровский. Фото: кадр из видео

В НАТО сегодня доминируют две группы стран. Среди них — те, кто фактически симпатизирует России, и те, кто боится ей открыто противостоять.

Об этом сообщил военный юрист Тарас Боровский в эфире проекта День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Альтернатива НАТО

По словам эксперта, в нынешних условиях Украине нет смысла стремиться к членству в Альянсе, поскольку он не демонстрирует готовности к решительным действиям против российской агрессии.

Вместо этого эксперт предлагает Украине сосредоточиться на создании альтернативных форматов безопасности. В частности, речь идет о формировании Балто-Черноморского союза с участием стран Балтии, Польши и других государств, которые на практике противостоят России и осознают угрозу со стороны Кремля.

Кроме того, Боровский отметил необходимость расширения круга партнеров за пределами Европы. По его мнению, Украина должна искать союзников среди глобальных оппонентов России, в том числе в странах Азии, а также поддерживать порабощенные народы и правительства в изгнании как часть долгосрочной стратегии ослабления влияния Москвы.

Напомним, что в Берлине украинский лидер Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления страны в НАТО, но в обмен на гарантии.

А до этого экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военная агрессия Москвы против одного из членов Альянса почти неизбежна.