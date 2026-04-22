Військовий адвокат розкритикував новий законопроєкт про зброю

Військовий адвокат Роман Лихачов. Фото: Роман Лихачов/Facebook

Запропонований законопроєкт щодо цивільного обігу зброї не відповідає реальним потребам суспільства, про що. Нові правила містять численні дискримінаційні норми, повністю ігнорують реалії воєнного часу та не вирішують проблему корупції в дозвільній системі.

Про це в ефірі День.LIVE ексклюзивно розповів військовий адвокат Роман Лихачов.

Військовий адвокат Роман Лихачов детально проаналізував поточну ініціативу, яку подають на розгляд. За його словами, документ категорично не можна підтримувати, оскільки він ігнорує ключовий запит суспільства — право громадян на володіння та використання короткоствольної вогнепальної зброї.

Корупція в МВС та питання нагородної зброї

Правник наголошує, що законопроєкт фактично консервує старі проблеми всередині Міністерства внутрішніх справ. Замість прозорої системи документ залишає ручне управління процесом видачі дозволів.

"Я його не підтримую від слова "взагалі", він зберігає можливість корупції в системі МВС по видачі зброї. В тому числі — нагородної", — зазначив Роман Лихачов.

Чому гумові кулі не зупинять злочинця

Окрім бюрократичних перепон, експерт розкритикував саму філософію дозволених засобів самооборони. Сьогодні українцям пропонують захищатися переважно травматичними засобами, які на практиці є абсолютно неефективними проти мотивованого та озброєного нападника.

"Що може зупинити гумовими кулями пістолет? Можу сказати, проти власника зброї він нічого не зупинить абсолютно", — підкреслив адвокат.

Він додав, що в країні наразі перебуває дуже велика кількість зброї, і дозвіл на носіння короткостволу є вимогою сучасності. Можливість законно озброїтися, на думку експерта, навпаки, сприятиме зменшенню кількості правопорушень, адже злочинець кілька разів подумає, перш ніж нападати на озброєну людину.

