Военный адвокат раскритиковал новый законопроект об оружии

Военный адвокат Роман Лихачев.

Предложенный законопроект о гражданском обороте оружия не соответствует реальным потребностям общества, о чем. Новые правила содержат многочисленные дискриминационные нормы, полностью игнорируют реалии военного времени и не решают проблему коррупции в разрешительной системе.

Об этом в эфире День.LIVE эксклюзивно рассказал военный адвокат Роман Лихачев.

Военный адвокат Роман Лихачев подробно проанализировал текущую инициативу, которую подают на рассмотрение. По его словам, документ категорически нельзя поддерживать, поскольку он игнорирует ключевой запрос общества — право граждан на владение и использование короткоствольного огнестрельного оружия.

Коррупция в МВД и вопрос наградного оружия

Юрист отмечает, что законопроект фактически консервирует старые проблемы внутри Министерства внутренних дел. Вместо прозрачной системы документ оставляет ручное управление процессом выдачи разрешений.

"Я его не поддерживаю от слова "вообще", он сохраняет возможность коррупции в системе МВД по выдаче оружия. В том числе — наградного",- отметил Роман Лихачев.

Почему резиновые пули не остановят преступника

Кроме бюрократических преград, эксперт раскритиковал саму философию разрешенных средств самообороны. Сегодня украинцам предлагают защищаться преимущественно травматическими средствами, которые на практике являются абсолютно неэффективными против мотивированного и вооруженного нападающего.

"Что может остановить резиновыми пулями пистолет? Могу сказать, против владельца оружия он ничего не остановит абсолютно", — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что в стране сейчас находится очень большое количество оружия, и разрешение на ношение короткоствола является требованием современности. Возможность законно вооружиться, по мнению эксперта, наоборот, будет способствовать уменьшению количества правонарушений, ведь преступник несколько раз подумает, прежде чем нападать на вооруженного человека.

Ранее Новини.LIVE глава МВД Игорь Клименко инициировал разработку закона о гражданском оружии и призвал народных депутатов к сотрудничеству. Министр предлагает четко классифицировать виды оружия, а соответствующий диалог с профильным комитетом парламента уже продолжается.

