Норвегія збільшить військову допомогу Україні — до якої суми

Міністерка праці й інтеграції Норвегії Тоньє Бренна та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністерка праці й інтеграції Норвегії Тоньє Бренна заявила, що її країна збільшує військову допомогу для України до майже 8 мільярдів доларів. Крім того, вона розповіла про допомогу біженцям.

Про це Тоньє Бренна сказала на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у середу, 26 березня.

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Бренна зазначила, що з 2022 року муніципалітети Норвегії прийняли понад 90 тисяч біженців з України та осіб з тимчасовим захистом.

"Для країни з населенням близько 500 тисяч, це чимало. Ми всі прагнемо миру в Україні, але він має бути тривалим і справедливим. Коли настане мир, людський капітал буде ключовим для відбудови України. Є межа між інтеграцією та компетенцією переселенців з України в Норвегії й інших країнах та відбудовою України", — наголосила вона.

За її словами, Норвегія — це надійний і передбачуваний партнер у підтримці України. Бренна каже, що збільшення військової допомоги є чітким сигналом підтримки стільки, скільки це буде необхідно.

"Наша довгострокова підтримка базується на програмі підтримки України Gannissen. Ця програма дозволяє адаптувати наші цілі, спрямовані на критичні потреби України — військові, економічні та гуманітарні", — додала міністерка.

Нагадаємо, Сибіга на пресконференції зазначив, що досягнення миру в Україні — це глобальний інтерес.

А глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде у Києві наголосив, що не можна вирішувати долю України без самої України.