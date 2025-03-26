Глава МЗС Норвегії зробив заяву щодо Криму та підтримки України

Візит норвезької делегації до Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час свого візиту до Києва виступив із промовою, в якій наголосив на неприпустимості вирішення долі України без самої України. Він підкреслив, що подібний принцип має діяти і в контексті Європи.

Про це Еспен Барт Ейде заявив під час конференції у Києві, передає кореспондент Новини.LIVE.

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У своїй промові Ейде провів історичну паралель із Ялтинською конференцією 1945 року, яка, за його словами, відбулася "85 років і місяць тому" в українському Криму.

"Ми нічого не казали про Україну без України, що є справедливо, і ви нічого не казали про Європу без Європи. Хочу додати, що ми багато думаємо про досвід Ялти в Криму, який є Україною", — заявив Ейде.

Хоча тоді великі держави зібралися, щоб визначити, як закінчиться Друга світова війна, результатом стало не мирне єднання, а довготривалий розкол Європи. За словами норвезького міністра, нинішнє покоління політиків не має допустити повторення так званої "Ялти" в новому форматі.

"Це справді європейське питання, окрім, звісно, українського. Ми не хочемо дозволити Путіну встановити порядки, схожі на ялтинські. Минули часи, коли великі держави вирішували майбутнє європейських країн без їхньої участі. Це також надихає нас на ширшу роботу", — висловився Ейде.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, делегація з Норвегії прибула до Києва, щоб обговорити співпрацю між країнами та підтримку України.

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