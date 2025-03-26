Глава МИД Норвегии сделал заявление по Крыму и поддержке Украины

Визит норвежской делегации в Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время своего визита в Киев выступил с речью, в которой отметил недопустимость решения судьбы Украины без самой Украины. Он подчеркнул, что подобный принцип должен действовать и в контексте Европы.

Об этом Эспен Барт Эйде заявил во время конференции в Киеве, передает корреспондент Новини.LIVE.

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В своей речи Эйде провел историческую параллель с Ялтинской конференцией 1945 года, которая, по его словам, состоялась "85 лет и месяц назад" в украинском Крыму.

"Мы ничего не говорили об Украине без Украины, что справедливо, и вы ничего не говорили о Европе без Европы. Хочу добавить, что мы много думаем об опыте Ялты в Крыму, который является Украиной", — заявил Эйде.

Хотя тогда великие державы собрались, чтобы определить, как закончится Вторая мировая война, результатом стало не мирное единение, а долговременный раскол Европы. По словам норвежского министра, нынешнее поколение политиков не должно допустить повторения так называемой "Ялты" в новом формате.

"Это действительно европейский вопрос, кроме, конечно, украинского. Мы не хотим позволить Путину установить порядки, похожие на ялтинские. Прошли времена, когда великие державы решали будущее европейских стран без их участия. Это также вдохновляет нас на более широкую работу", — высказался Эйде.

Напомним, сегодня, 26 марта, делегация из Норвегии прибыла в Киев, чтобы обсудить сотрудничество между странами и поддержку Украины.

Несколько дней назад спикер МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал, будет ли размещение иностранных войск в Украине.