У МЗС заявили, що сформований перелік країн, які готові відправити війська

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: скриншот з відео

Речник МЗС Георгій Тихий у п'ятницю, 21 березня, заявив про те, що тривають перемовини з партнерами щодо розміщення військового контингенту на території України. За його словами, про це свідчать, зокрема, зустрічі начальників генштабів країн.

Про це Тихий сказав під час брифінгу.

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Вже сформований перелік країн, готових розмістити військовий контингент в Україні.

"Голова МЗС Андрій Сибіга нещодавно повідомив про те, що спілкуються про можливу відправку військового контингенту. Ми перебуваємо на стадії з'ясування та імплементації, а не просто можливості таких контингентів", — сказав Тихий.

Він додав, що зустрічі начальників генштабів свідчать про дуже детальне опрацювання конкретного втілення цієї ідеї. За словами речника МЗС, обговорюється конкретна кількість, локації, модальність та інші моменти.

"Ми розуміємо, що для того, щоби це відбулося, потрібен мирний процес", — додав речник міністерства.

Нагадаємо, МЗС веде переговори з Італією щодо застосування п'ятої статті НАТО до України.

А президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення щодо відправки іноземних військ в Україну не повинні залежати від бажань Росії.