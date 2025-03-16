На думку президента Франції, Росія жодним чином не має права впливати на рішення України щодо розміщення миротворців

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив суверенітет України та її право самостійно вирішувати питання розміщення миротворчих сил на своїй території. Жодна з країн, особливо Росія, не можуть впливати на таке рішення.

Про це Макрон заявив в інтерв'ю французській газеті Le Parisien.

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Президент Франції наголосив, що позиція Європейського Союзу залишається незмінною: країни-члени блоку не будуть узгоджувати розміщення своїх військових на території України з Росією. Макрон навів Одесу, Львів та Київ як потенційні місця дислокації іноземних військ.

"Україна — суверенна країна. Якщо вона попросить союзні війська про присутність на своїй території, то це не Росії вирішувати, погоджуватися чи ні. Українці ні в якому разі не можуть йти на територіальні поступки, не маючи жодних гарантій безпеки", — наголосив французький президент.

Окрім того, президент Франції пояснив, що спільний план Франції та Великої Британії, який знаходиться на завершальній стадії розробки, не передбачає створення великомасштабних військових сил, оскільки українська армія є найбільшою збройною силою в Європі.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі взяв участь в онлайн-зустрічі лідерів щодо підтримки України. Він зазначив, що його країна готова брати участь у миротворчій місії після припинення вогню.

Також ми повідомляли, що представники західних спецслужб заявили, що диктатор РФ Володимир Путін не збирається йти на компроміс щодо вимог США чи України щодо землі, миротворців і нейтралітету на будь-яких мирних переговорах.