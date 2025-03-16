По мнению президента Франции, Россия никоим образом не имеет права влиять на решение Украины по размещению миротворцев

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул суверенитет Украины и ее право самостоятельно решать вопрос размещения миротворческих сил на своей территории. Ни одна из стран, особенно Россия, не могут влиять на такое решение.

Об этом Макрон заявил в интервью французской газете Le Parisien.

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Президент Франции подчеркнул, что позиция Европейского Союза остается неизменной: страны-члены блока не будут согласовывать размещение своих военных на территории Украины с Россией. Макрон привел Одессу, Львов и Киев как потенциальные места дислокации иностранных войск.

"Украина — суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет. Украинцы ни в коем случае не могут идти на территориальные уступки, не имея никаких гарантий безопасности", — подчеркнул французский президент.

Кроме того, президент Франции пояснил, что совместный план Франции и Великобритании, который находится на завершающей стадии разработки, не предусматривает создание крупномасштабных военных сил, поскольку украинская армия является крупнейшей вооруженной силой в Европе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Энтони Албанизи принял участие в онлайн-встрече лидеров по поддержке Украины. Он отметил, что его страна готова участвовать в миротворческой миссии после прекращения огня.

Также мы сообщали, что представители западных спецслужб заявили, что диктатор РФ Владимир Путин не собирается идти на компромисс относительно требований США или Украины относительно земли, миротворцев и нейтралитета на любых мирных переговорах.