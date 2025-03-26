Норвегия увеличит военную помощь Украине — до какой суммы

Министр труда и интеграции Норвегии Тонье Бренна и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр труда и интеграции Норвегии Тонье Бренна заявила, что ее страна увеличивает военную помощь для Украины до почти 8 миллиардов долларов. Кроме того, она рассказала о помощи беженцам.

Об этом Тонье Бренна сказала на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в среду, 26 марта.

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Бренна отметила, что с 2022 года муниципалитеты Норвегии приняли более 90 тысяч беженцев из Украины и лиц с временной защитой.

"Для страны с населением около 500 тысяч это немало. Мы все хотим мира в Украине, но он должен быть длительным и справедливым. Когда наступит мир, человеческий капитал будет ключевым для восстановления Украины. Есть граница между интеграцией и компетенцией переселенцев из Украины в Норвегии и других странах и восстановлением Украины", — подчеркнула она.

По ее словам, Норвегия — это надежный и предсказуемый партнер в поддержке Украины. Бренна говорит, что увеличение военной помощи является четким сигналом поддержки столько, сколько это будет необходимо.

"Наша долгосрочная поддержка базируется на программе поддержки Украины Gannissen. Эта программа позволяет адаптировать наши цели, направленные на критические потребности Украины — военные, экономические и гуманитарные", — добавила министр.

Напомним, Сибига на пресс-конференции отметил, что достижение мира в Украине — это глобальный интерес.

А глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в Киеве отметил, что нельзя решать судьбу Украины без самой Украины.