Україна прагне справедливого миру — заява очільника МЗС Сибіги

Міністерка праці й інтеграції Норвегії Тоньє Бренна та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив заяву щодо досягнення справедливого всеосяжного миру. За його словами, це інтерес глобальний, європейський.

Про це Андрій Сибіга сказав на пресконференції з міністеркою праці й інтеграції Норвегії Тоньє Бренною у середу, 26 березня.

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Сибіга розповів, що обмінювався думками з норвезькими колегами щодо зустрічі представників України та офіційних осіб США у Джидді.

"Я дуже ціную і позицію Норвегії, і поради, які я отримував від Еспана (міністр закордонних справ Норвегії). Звичайно, що має бути тверда позиція, підтримка щодо необхідності досягнення справедливого всеосяжного миру для України", — наголосив він.

За словами міністра, Україна потребує бачення та порад щодо майбутньої безпекової інфраструктури, пакета безпекових гарантій.

"Звичайно, що ми обговорюємо і питання, повʼязані з посиленням позицій України, переговорних позицій і тут також роль Норвегії з відповідним історико-дипломатичним досвідом є надзвичайно вагома і важлива", — зауважив Сибіга.

Він каже, що залучення норвезької сторони до переговорних процесів та мирних зусиль має важливе значення.

Нагадаємо, 26 березня до Києва прибули міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці й інтеграції Тоньє Бренна.

Раніше Президент Володимир Зеленський наголосив, що Норвегія збільшить підтримку України до майже восьми мільярдів доларів.