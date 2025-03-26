Украина стремится к справедливому миру — заявление главы МИД Сибиги

Министр труда и интеграции Норвегии Тонье Бренна и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал заявление о достижении справедливого и всеобъемлющего мира. По его словам, это интерес глобальный, европейский.

Об этом Андрей Сибига сказал на пресс-конференции с министром труда и интеграции Норвегии Тонье Бренной в среду, 26 марта.

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Сибига рассказал, что обменивался мнениями с норвежскими коллегами о встрече представителей Украины и официальных лиц США в Джидде.

"Я очень ценю и позицию Норвегии, и советы, которые я получал от Эспана (министр иностранных дел Норвегии). Конечно, должна быть твердая позиция, поддержка относительно необходимости достижения справедливого всеобъемлющего мира для Украины", — подчеркнул он.

По словам министра, Украина нуждается в видении и советах относительно будущей инфраструктуры безопасности, пакета гарантий безопасности.

"Конечно, мы обсуждаем и вопросы, связанные с усилением позиций Украины, переговорных позиций и здесь также роль Норвегии с соответствующим историко-дипломатическим опытом чрезвычайно весома и важна", — отметил Сибига.

Он говорит, что привлечение норвежской стороны к переговорным процессам и мирным усилиям имеет важное значение.

Напомним, 26 марта в Киев прибыли министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр труда и интеграции Тонье Бренна.

Ранее Президент Владимир Зеленский отметил, что Норвегия увеличит поддержку Украины до почти восьми миллиардов долларов.