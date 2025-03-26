Украина стремится к справедливому миру — заявление главы МИД Сибиги

Достижение мира для Украины — Сибига сделал заявление
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал заявление о достижении справедливого и всеобъемлющего мира. По его словам, это интерес глобальный, европейский.
Об этом Андрей Сибига сказал на пресс-конференции с министром труда и интеграции Норвегии Тонье Бренной в среду, 26 марта.
Мир для Украины
Сибига рассказал, что обменивался мнениями с норвежскими коллегами о встрече представителей Украины и официальных лиц США в Джидде.
"Я очень ценю и позицию Норвегии, и советы, которые я получал от Эспана (министр иностранных дел Норвегии). Конечно, должна быть твердая позиция, поддержка относительно необходимости достижения справедливого всеобъемлющего мира для Украины", — подчеркнул он.
По словам министра, Украина нуждается в видении и советах относительно будущей инфраструктуры безопасности, пакета гарантий безопасности.
"Конечно, мы обсуждаем и вопросы, связанные с усилением позиций Украины, переговорных позиций и здесь также роль Норвегии с соответствующим историко-дипломатическим опытом чрезвычайно весома и важна", — отметил Сибига.
Он говорит, что привлечение норвежской стороны к переговорным процессам и мирным усилиям имеет важное значение.
Напомним, 26 марта в Киев прибыли министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр труда и интеграции Тонье Бренна.
Ранее Президент Владимир Зеленский отметил, что Норвегия увеличит поддержку Украины до почти восьми миллиардов долларов.
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