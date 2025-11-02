Зеленський аносував Gripen, французькі літаки і F-16 — деталі

Gripen. Фото ілюстративне: Reuters

Президент України Володимир Зеленський анонсував посилення повітряної компоненти оборони України й повідомив про активну роботу з партнерами та виробниками для постачання сучасних літаків. Він підкреслив, що українська Протиповітряна оборона потребує багатокомпонентних рішень, до яких входитиме й розвиток авіації.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 2 листопада

Літаки та авіація — пріоритет для захисту неба України

Глава держави зазначив, що робота над забезпеченням Українських Сил оборони авіатехнікою ведеться на кількох напрямах одночасно, включно з підготовкою операторів і інтеграцією з існуючими ППО. Зеленський наголосив на важливості поєднання власної авіації, імпорту сучасних літаків і розвитку систем повітряного захисту та перехоплювачів дронів.

Тривають переговори як із державами-партнерами, так і з виробниками, аби напрацювати конкретні рішення та графіки постачань. Також президент подякував канцлеру Німеччини Фрідріху та всім, хто допомагав виконати домовленості щодо ППО.

"А це і наша військова авіація, і є рішення щодо цього і по "гріпенах", і по французьких літаках, ми працюємо по F-16", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що окрім поставок ППО важливу роль відіграє модернізація та посилення авіаційних можливостей країни. В анонсах згадано роботу з виробниками, підготовку операторів та майбутні зустрічі для узгодження поставок і технічних деталей.

Зеленський додав, що посилення ППО — це не лише окрема ланка, а частина комплексної стратегії, що включає ракети, мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі. Він закликав прискорити підготовку навчених операторів і наголосив, що кількість перехоплювачів визначена державним завданням на цей рік.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підтвердив: Україна розглядає закупівлю шведських винищувачів JAS 39 Gripen і вже готується до оплат та навчання пілотів — на ці літаки можна підвісити майже будь-яку сучасну зброю.

Раніше ми також інформували, що Франція оголосила новий пакет військової допомоги, який передбачає передачу Mirage 2000 та ракет Aster для підсилення української протиповітряної оборони.