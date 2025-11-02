Зеленский анонсировал Gripen, французские самолеты и F-16 - детали

Gripen. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал усиление воздушной компоненты обороны Украины и сообщил об активной работе с партнерами и производителями для поставки современных самолетов. Он подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона требует многокомпонентных решений, в которые будет входить и развитие авиации.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 2 ноября

Самолеты и авиация — приоритет для защиты неба Украины

Глава государства отметил, что работа над обеспечением Украинских Сил обороны авиатехникой ведется на нескольких направлениях одновременно, включая подготовку операторов и интеграцию с существующими ПВО. Зеленский отметил важность сочетания собственной авиации, импорта современных самолетов и развития систем воздушной защиты и перехватчиков дронов.

Продолжаются переговоры как с государствами-партнерами, так и с производителями, чтобы наработать конкретные решения и графики поставок. Также президент поблагодарил канцлера Германии Фридриха и всех, кто помогал выполнить договоренности по ПВО.

"А это и наша военная авиация, и есть решение по этому поводу и по "грипенам", и по французским самолетам, мы работаем по F-16", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что кроме поставок ПВО важную роль играет модернизация и усиление авиационных возможностей страны. В анонсах упомянута работа с производителями, подготовка операторов и будущие встречи для согласования поставок и технических деталей.

Зеленский добавил, что усиление ПВО — это не только отдельное звено, а часть комплексной стратегии, включающей ракеты, мобильные огневые группы и дроны-перехватчики. Он призвал ускорить подготовку обученных операторов и подчеркнул, что количество перехватчиков определено государственной задачей на этот год.

Напомним, что Владимир Зеленский подтвердил: Украина рассматривает закупку шведских истребителей JAS 39 Gripen и уже готовится к оплатам и обучению пилотов — на эти самолеты можно подвесить почти любое современное оружие.

Ранее мы также информировали, что Франция объявила новый пакет военной помощи, который предусматривает передачу Mirage 2000 и ракет Aster для усиления украинской противовоздушной обороны.