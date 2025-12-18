Документальний фільм про Меланію Трамп — новий трейлер і дата прем'єри

Меланія Трамп. Фото: Reuters

У мережі з'явився новий трейлер документальної стрічки про першу леді США Меланію Трамп. Прем'єра фільму, який розповість ексклюзивні подробиці про життя дружини президента Дональда Трампа, запланована на 30 січня.

Про це повідомляє CNN.

Документальний фільм про Меланію Трамп — що відомо

Знімання фільму розпочалися у грудні 2024 року та охопили 20 днів напередодні повернення Трампів до Білого дому.

У трейлері тривалістю показані кадри з інавгурації, робочі моменти у Білому домі 20 січня, сцени з Мар-а-Лаго у Флориді та Trump Tower у Нью-Йорку.

"Це унікальний проєкт, який зафіксував 20 днів мого життя до інавгурації — напружений період трансформації з приватної особи в першу леді, коли я поєднувала бізнес, благодійність, формування команди Білого дому та турботу про родину", — раніше розповідала Меланія.

Режисером фільму став Бретт Ратнер — це його перший великий проєкт із 2017 року, коли кілька жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях. Сам Ратнер ці обвинувачення заперечує.

Меланія Трамп зазначала, що протягом року робота над документальним фільмом займала значну частину її часу. Під час другого президентського терміну чоловіка вона рідше з'являлася на публіці, переважно перебуваючи у Нью-Йорку та Палм-Біч. Однак напередодні прем'єри фільму її публічна активність помітно зросла.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меланія Трамп доклала зусиль до повернення викрадених дітей до України.

А також омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про те, що перша леді США допомагає повернути додому неповнолітніх, який викрала РФ.