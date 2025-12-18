Видео
Вышел новый трейлер документального фильма о Мелании Трамп

Вышел новый трейлер документального фильма о Мелании Трамп


Дата публикации 18 декабря 2025 22:17
Документальный фильм о Мелании Трамп — новый трейлер и дата премьеры
Мелания Трамп. Фото: Reuters

В сети появился новый трейлер документальной ленты о первой леди США Мелании Трамп. Премьера фильма, который расскажет эксклюзивные подробности о жизни жены президента Дональда Трампа, запланирована на 30 января.

Об этом сообщает CNN.

Документальный фильм о Мелании Трамп — что известно

Съемки фильма начались в декабре 2024 года и охватили 20 дней накануне возвращения Трампов в Белый дом.

В трейлере продолжительностью показаны кадры с инаугурации, рабочие моменты в Белом доме 20 января, сцены из Мар-а-Лаго во Флориде и Trump Tower в Нью-Йорке.

"Это уникальный проект, который зафиксировал 20 дней моей жизни до инаугурации — напряженный период трансформации из частного лица в первую леди, когда я совмещала бизнес, благотворительность, формирование команды Белого дома и заботу о семье", — ранее рассказывала Мелания.

Режиссером фильма стал Бретт Ратнер — это его первый крупный проект с 2017 года, когда несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Сам Ратнер эти обвинения отрицает.

Мелания Трамп отмечала, что в течение года работа над документальным фильмом занимала значительную часть ее времени. Во время второго президентского срока мужа она реже появлялась на публике, преимущественно находясь в Нью-Йорке и Палм-Бич. Однако накануне премьеры фильма ее публичная активность заметно возросла.

Напомним, ранее стало известно, что Мелания Трамп приложила усилия к возвращению похищенных детей в Украину.

А также омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял о том, что первая леди США помогает вернуть домой несовершеннолетних, который похитила РФ.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
