Колишній співробітник ЦРУ про суть війни в Україні

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф заявив, що війна в Україні є набагато ширшою, ніж просто регіональне протистояння. На його думку, це боротьба демократичних країн проти союзників Москви з авторитарними режимами.

Про це Ральф Ґофф сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Марії Кагал.

Війна як глобальне протистояння

Ґофф пояснив, що нинішній конфлікт вийшов далеко за межі культурних суперечностей. Він підкреслив, що на боці Росії вже відкрито виступають держави з тоталітарними системами. Серед них він назвав Північну Корею, Іран і Китай.

"На боці Москви сьогодні стоять Північна Корея, Іран і Китай — держави з тоталітарним устроєм, а не демократії. Саме тому Заходу варто чітко усвідомлювати масштаби цієї боротьби", — наголосив Ральф Ґофф.

За його словами, такі альянси посилюють загрозу для демократичного світу. Він зазначив, що йдеться мова про зіткнення ідентичностей України та Росії. Колишній агент ЦРУ підкреслив, що Україна фактично захищає цивілізаційні цінності демократичних держав.

Нагадаємо, що колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф попереджав про небезпеку поступок Росії у війні проти України.

Раніше ми також інформували, що Ральф Ґофф наголошував на моральній поразці Росії під час повномасштабної війни.