Психологія Смак Штаб Мандри Travel Туризм Дім Ринок нерухомості Авто Економіка Україна Здоров'я +Техно Новини дня Рецепти Архів Психологія 2025 Спорт Шоу-бізнес Армія Шоу-бізнес 1 Медцентр Дім та город IT Промо Нерухомість Гороскоп Ексклюзив Євробачення Валюта Кіно Військо Хроніки Fashion Війна Зірки Актуально Військова економіка Індустрії Шоу та зірки ТЦК Кіно та серіали Світ Військовий Лайфхаки Сьогодні Війна 2024 Гроші Наука Світло Їжа Мобілізація Ринок праці Wow ЗСУ Фінансист Тварини Сад Super Курс Суспільство Події Комбат Демобілізація Smart Економіка 2024 Бокс Психологія1 Здоров'я Свята1 Євробачення1 Метео Погода Україна Архів Шоу-бізнес --ТЦК та СП Резерв Ого Економіст Політика кухня Свята Лайфстайл Life Технології Фінанси Інвестиції Рецепти Мода Дім 2024 Львів

Головна Новини дня Війна в Україні є зіткненням цінностей — експрацівник ЦРУ

Війна в Україні є зіткненням цінностей — експрацівник ЦРУ

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 14:17
Колишній співробітник ЦРУ про суть війни в Україні
Ексспівробітник ЦРУ Ральф Ґофф. Фото: кадр з відео

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф заявив, що війна в Україні є набагато ширшою, ніж просто регіональне протистояння. На його думку, це боротьба демократичних країн проти союзників Москви з авторитарними режимами.

Про це Ральф Ґофф сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Марії Кагал.

Читайте також:

Війна як глобальне протистояння

Ґофф пояснив, що нинішній конфлікт вийшов далеко за межі культурних суперечностей. Він підкреслив, що на боці Росії вже відкрито виступають держави з тоталітарними системами. Серед них він назвав Північну Корею, Іран і Китай.

"На боці Москви сьогодні стоять Північна Корея, Іран і Китай — держави з тоталітарним устроєм, а не демократії. Саме тому Заходу варто чітко усвідомлювати масштаби цієї боротьби", — наголосив Ральф Ґофф.

За його словами, такі альянси посилюють загрозу для демократичного світу. Він зазначив, що йдеться мова про зіткнення ідентичностей України та Росії. Колишній агент ЦРУ підкреслив, що Україна фактично захищає цивілізаційні цінності демократичних держав.

Нагадаємо, що колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф попереджав про небезпеку поступок Росії у війні проти України

Раніше ми також інформували, що Ральф Ґофф наголошував на моральній поразці Росії під час повномасштабної війни

Іран Китай ЦРУ війна в Україні Росія Північна Корея
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
