Главная Новости дня Война в Украине является битвой ценностей — экс-сотрудник ЦРУ

Война в Украине является битвой ценностей — экс-сотрудник ЦРУ

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 14:17
Бывший сотрудник ЦРУ о сути войны в Украине
Экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф. Фото: кадр из видео

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф заявил, что война в Украине намного шире, чем просто региональное противостояние. По его мнению, это борьба демократических стран против союзников Москвы с авторитарными режимами.

Об этом Ральф Гофф сказал в интервью журналистке Новости.LIVE Марии Кагал.

Читайте также:

Война как глобальное противостояние

Гофф объяснил, что нынешний конфликт вышел далеко за пределы культурных противоречий. Он подчеркнул, что на стороне России уже открыто выступают государства с тоталитарными системами. Среди них он назвал Северную Корею, Иран и Китай.

"На стороне Москвы сегодня стоят Северная Корея, Иран и Китай — государства с тоталитарным устройством, а не демократии. Именно поэтому Западу следует четко осознавать масштабы этой борьбы", — подчеркнул Ральф Гофф.

По его словам, такие альянсы усиливают угрозу для демократического мира. Он отметил, что речь идет о столкновении идентичностей Украины и России. Бывший агент ЦРУ подчеркнул, что Украина фактически защищает цивилизационные ценности демократических государств.

Напомним, что бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф предупреждал об опасности уступок России в войне против Украины.

Ранее мы также информировали, что Ральф Гофф отмечал моральное поражение России во время полномасштабной войны.

Иран Китай ЦРУ война в Украине Россия Северная Корея
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
