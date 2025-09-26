Бывший сотрудник ЦРУ о сути войны в Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф. Фото: кадр из видео

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф заявил, что война в Украине намного шире, чем просто региональное противостояние. По его мнению, это борьба демократических стран против союзников Москвы с авторитарными режимами.

Об этом Ральф Гофф сказал в интервью журналистке Новости.LIVE Марии Кагал.

Война как глобальное противостояние

Гофф объяснил, что нынешний конфликт вышел далеко за пределы культурных противоречий. Он подчеркнул, что на стороне России уже открыто выступают государства с тоталитарными системами. Среди них он назвал Северную Корею, Иран и Китай.

"На стороне Москвы сегодня стоят Северная Корея, Иран и Китай — государства с тоталитарным устройством, а не демократии. Именно поэтому Западу следует четко осознавать масштабы этой борьбы", — подчеркнул Ральф Гофф.

По его словам, такие альянсы усиливают угрозу для демократического мира. Он отметил, что речь идет о столкновении идентичностей Украины и России. Бывший агент ЦРУ подчеркнул, что Украина фактически защищает цивилизационные ценности демократических государств.

