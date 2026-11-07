Арахамія пояснив, чому була пауза у переговорах України, США та Росії

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: скриншот з відео

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що йому невідомо, чому була пауза у тристоронніх переговорах щодо завершення війни в Україні. Проте він вважає, що за цей час війна стала жорстокішою і вона почала керувати урядами, а не навпаки.

Про це Давид Арахамія сказав відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Уляни Бойчук щодо причин переривання перемовин в Абу-Дабі.

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Що сказав Арахамія про паузу в тристоронніх переговорах

"Я думаю, що раніше люди або уряди контролювали війну чи керували нею. А після (зростання жорстокості, ескалації — Ред.) війна почала керувати урядами або країнами", — зазначив голова фракції "Слуга народу".

Напередодні нового раунду переговорів, який пройде 10-11 листопада в Абу-Дабі, Арахамія розповів, що з американською стороною вже обговорювали, як повернути контроль над ситуацією. Він наголосив, що реагувати потрібно й на те, що відбувається в українському тилу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Давид Арахамія розповів, що українська сторона не очікує прориву від першого раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії, які відбудуться 10 та 11 листопада в Абу-Дабі. За його словами, Київ очікує на результати під час другого раунду, а також він анонсував підготовку до саміту G20.

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