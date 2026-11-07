Арахамия объяснил, почему в переговорах между Украиной, США и Россией возникла пауза

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Фото: скриншот из видео

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ему неизвестно, почему произошла пауза в трехсторонних переговорах о прекращении войны в Украине. Однако он считает, что за это время война стала более жестокой и она начала управлять правительствами, а не наоборот.

Об этом Давид Арахамия сказал, отвечая на вопрос журналистки «Новости.LIVE» Ульяны Бойчук о причинах прерывания переговоров в Абу-Даби.

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Что сказал Арахамия о паузе в трехсторонних переговорах

«Я думаю, что раньше люди или правительства контролировали войну или управляли ею. А после (роста жестокости, эскалации — Ред.) война начала управлять правительствами или странами», — отметил председатель фракции «Слуга народа».

Накануне нового раунда переговоров, который пройдет 10–11 ноября в Абу-Даби, Арахамия рассказал, что с американской стороной уже обсуждали, как вернуть контроль над ситуацией. Он подчеркнул, что реагировать нужно и на то, что происходит в украинском тылу.

Как сообщали Новости.LIVE, Давид Арахамия рассказал, что украинская сторона не ожидает прорыва от первого раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые состоятся 10 и 11 ноября в Абу-Даби. По его словам, Киев ожидает результатов во время второго раунда, а также он анонсировал подготовку к саммиту G20.

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