Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Война стала диктовать условия правительствам: Арахамия о перерыве в трехсторонних переговорах

Война стала диктовать условия правительствам: Арахамия о перерыве в трехсторонних переговорах

Ua ru
7 ноября 2026 05:04
Эксклюзив
Арахамия объяснил, почему в переговорах между Украиной, США и Россией возникла пауза
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Фото: скриншот из видео

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ему неизвестно, почему произошла пауза в трехсторонних переговорах о прекращении войны в Украине. Однако он считает, что за это время война стала более жестокой и она начала управлять правительствами, а не наоборот.

Об этом Давид Арахамия сказал, отвечая на вопрос журналистки «Новости.LIVE» Ульяны Бойчук о причинах прерывания переговоров в Абу-Даби.

Реклама

Что сказал Арахамия о паузе в трехсторонних переговорах

«Я думаю, что раньше люди или правительства контролировали войну или управляли ею. А после (роста жестокости, эскалации — Ред.) война начала управлять правительствами или странами», — отметил председатель фракции «Слуга народа».

Накануне нового раунда переговоров, который пройдет 10–11 ноября в Абу-Даби, Арахамия рассказал, что с американской стороной уже обсуждали, как вернуть контроль над ситуацией. Он подчеркнул, что реагировать нужно и на то, что происходит в украинском тылу.

Как сообщали Новости.LIVE, Давид Арахамия рассказал, что украинская сторона не ожидает прорыва от первого раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые состоятся 10 и 11 ноября в Абу-Даби. По его словам, Киев ожидает результатов во время второго раунда, а также он анонсировал подготовку к саммиту G20.

Читайте также:

Также мы писали, что , по словам президента США Дональда Трампа, Украина и Россия впервые действительно хотят договориться. По его словам, у него состоялись телефонные переговоры по урегулированию войны, но с кем именно он разговаривал, президент не уточнил.

Давид Арахамия переговоры война в Украине мирные переговоры Абу-Даби
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации