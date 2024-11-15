Відключення світла — скільки потужностей втратила Україна через обстріли

Енергетики ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

Через атаки росіян "Центренерго" втратило понад 2,5 ГВт потужностей та велику частину обладнання. Станом на зараз збитки оператора сягають 250 млн євро.

Про це повідомив гендиректор "Центренерго" Євгеній Гаркавий на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Через атаки росіян "Центренерго" втратило понад 2,5 ГВт потужностей та велику частину обладнання. Внаслідок цього знищені радянські механізми вже не виробляються, тому для відновлення енергосистеми використовуються станції та блоки-донори", — йдеться у повідомленні.

За словами Гаркавого, зараз збитки оператора сягають 250 млн євро, і ця цифра — не остаточна.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як Україна підготувала енергетику до зими. За його словами, наразі ситуація під контролем, проведені всі необхідні ремонти та побудовано захист.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав два сценарії, за яких взимку можуть виключати світло.