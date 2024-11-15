Отключение света — сколько мощностей потеряла Украина из-за обстрелов

Энергетики ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

Из-за атак россиян "Центрэнерго" потеряло более 2,5 ГВт мощностей и большую часть оборудования. По состоянию на сегодняшний день убытки оператора достигают 250 млн евро.

Об этом сообщил гендиректор "Центрэнерго" Евгений Гаркавый на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Из-за атаки россиян "Центрэнерго" потеряло более 2,5 ГВт мощностей и большую часть оборудования. В результате уничтоженные советские механизмы уже не производятся, поэтому для восстановления энергосистемы используются станции и блоки-доноры", — говорится в сообщении.

По словам Гаркавого, сейчас убытки оператора достигают 250 млн евро, и эта цифра — не окончательная.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как Украина подготовила энергетику к зиме. По его словам, сейчас ситуация под контролем, проведены все необходимые ремонты и построена защита.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал два сценария, при которых зимой могут выключать свет.