Золотий вік припинив співпрацю з Каменських

Ювелірний бренд "Золотий Вік" припинив співпрацю з українською співачкою Настею Каменських. Це сталося після того, як Каменських заспівала російською мовою під час виступу у США.

Відповідну заяву бренд зробив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Український бренд припинив співпрацю з Каменських — що відомо

Як відомо, артистка була амбасадоркою "Золотого віку" від 2021 року. Однак останнім часом виконавиця потрапляла в низку скандалів. З останнього — виступила з російськомовними піснями та заявою про "неважно, на каком языке". Врешті, бренд ухвалив рішення розірвати співпрацю з Настею Каменських достроково.

"Опираючись на цінності та принципи компанії "Золотий вік", ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року", — йдеться у заяві бренду.

Водночас компанія зазначила, що відкриває нову сторінку у комунікації з клієнтами й вже працює над новою креативною концепцією.

"Ми готуємо ідеї, які поєднують емоції, почуття та натхнення, щоб наші клієнти відчули "Золотий Вік" по-новому. Оновлена рекламна кампанія вийде вже цього року та стане яскравим етапом у розвитку нашого бренду", — йдеться у заяві.

