Головна Новини дня Відомий бренд припинив співпрацю з Каменських — яка причина

Відомий бренд припинив співпрацю з Каменських — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 14:45
Золотий вік припинив співпрацю з Каменських
Українська співачка Настя Каменських. Фото: kamenskux/Instagram

Ювелірний бренд "Золотий Вік" припинив співпрацю з українською співачкою Настею Каменських. Це сталося після того, як Каменських заспівала російською мовою під час виступу у США.

Відповідну заяву бренд зробив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Читайте також:
Каменських
Настя Каменських. Фото: "Золотий вік"

Український бренд припинив співпрацю з Каменських — що відомо

Відомий український ювелірний бренд "Золотий вік" розірвав співпрацю зі співачкою Настею Каменських.

Як відомо, артистка була амбасадоркою "Золотого віку" від 2021 року. Однак останнім часом виконавиця потрапляла в низку скандалів. З останнього — виступила з російськомовними піснями та заявою про "неважно, на каком языке". Врешті, бренд ухвалив рішення розірвати співпрацю з Настею Каменських достроково.

"Опираючись на цінності та принципи компанії "Золотий вік", ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року", — йдеться у заяві бренду.

Водночас компанія зазначила, що відкриває нову сторінку у комунікації з клієнтами й вже працює над новою креативною концепцією.

"Ми готуємо ідеї, які поєднують емоції, почуття та натхнення, щоб наші клієнти відчули "Золотий Вік" по-новому. Оновлена рекламна кампанія вийде вже цього року та стане яскравим етапом у розвитку нашого бренду", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що український співак та продюсер Потап відповів, коли планує приїхати до України.

Раніше Потап, який від початку повномасштабної війни проживає за кордоном, заявляв, що має намір повернутися до України.

Настя Каменських українська мова мовний скандал шоу-бізнес співачка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
