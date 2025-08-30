Золотий вік припинив співпрацю з Каменських

Відомий бренд припинив співпрацю з Каменських — яка причина
Ювелірний бренд "Золотий Вік" припинив співпрацю з українською співачкою Настею Каменських. Це сталося після того, як Каменських заспівала російською мовою під час виступу у США.
Відповідну заяву бренд зробив на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Український бренд припинив співпрацю з Каменських — що відомо
Відомий український ювелірний бренд "Золотий вік" розірвав співпрацю зі співачкою Настею Каменських.
Як відомо, артистка була амбасадоркою "Золотого віку" від 2021 року. Однак останнім часом виконавиця потрапляла в низку скандалів. З останнього — виступила з російськомовними піснями та заявою про "неважно, на каком языке". Врешті, бренд ухвалив рішення розірвати співпрацю з Настею Каменських достроково.
"Опираючись на цінності та принципи компанії "Золотий вік", ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року", — йдеться у заяві бренду.
Водночас компанія зазначила, що відкриває нову сторінку у комунікації з клієнтами й вже працює над новою креативною концепцією.
"Ми готуємо ідеї, які поєднують емоції, почуття та натхнення, щоб наші клієнти відчули "Золотий Вік" по-новому. Оновлена рекламна кампанія вийде вже цього року та стане яскравим етапом у розвитку нашого бренду", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, що український співак та продюсер Потап відповів, коли планує приїхати до України.
Раніше Потап, який від початку повномасштабної війни проживає за кордоном, заявляв, що має намір повернутися до України.
Читайте Новини.LIVE!