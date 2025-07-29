Мовна криза — російська повертається у студентське середовище

Мітинг про захист української. Фото: Новинарня

В українських університетах дедалі частіше лунає російська мова, і це викликає занепокоєння у викладачів. Викладачка Катерина Никонюк наголошує, що така ситуація свідчить про провали у мовній політиці держави. Вона вважає, що боротьба має вестись не заборонами, а позитивною популяризацією української мови.

Про це викладачка Катерина Никонюк розповіла в ефірі програми День.LIVE.

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Підтримувати прикладом, а не примусом

Серед українських студентів все частіше звучить російська мова, особливо порівняно з 2022-2023 роками, вважає викладачка Київського університету імені Бориса Грінченка. Катерина Никонюк у програмі День.LIVE наголосила, що це свідчить про недопрацювання мовних омбудсменів.

Особливо тривожним явищем освітянка назвала повернення до російської серед публічних осіб. Коли блогери та зірки, яких поважають мільйони, кажуть, що "їхні щелепи не налаштовані на українську", це демотивує молодь, вважає вона. Також вона зазначила недостатню державну підтримку популяризації української мови, якою слід займатися замість заборон.

Никонюк також згадала, що українська мова вже була популярною в 90-х та 2000-х роках: "Дуже багато класного україномовного контенту було: круті переклади серіалів, фільмів, круті шоу українською мовою, дуже багато селебрітіз і співаків — і це рухало молодь до використання української мови, вона була модною і класною".

Викладачка вважає, що слід офіційно заборонити російськомовну музику на час воєнного стану, аби це не залишалось на рівні ініціатив окремих громад. Проте головний акцент державі треба зробити не на заборонах, а на культурній роботі: популяризації, моді, повазі до мови.

Нагадаємо, що військовий Єгор Чечеринда застерігає від публічного виконання пісень російською під час концертів, бо це одна з ознак російського світу. Але це не стосується індивідуального виконання.

Також уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила проти публічного виконання російськомовних пісень і запропонувала заборонити його на законодавчому рівні.

