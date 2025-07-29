Воїн пояснив, чому важливо відмовитися від російської музики

Військовий прокоментував скандали з виконанням пісень мовою РФ
Українці мають відмовитися від споживання російського контенту, зокрема, пісень. Це є однією з ознак російського світу.
Про це розповів військовий Єгор Чечеринда в ефірі Ранок.LIVE.
Російська музика
За словами військового, справді на фронті величезна кількість російськомовних людей.
"І ми з повагою ставимося до всіх українських воїнів: як до україномовних, так і до російськомовних й до тих, хто йде в бій під російські пісні, такі теж люди є", — сказав він.
Але на думку Чечеринди, ми маємо уникати поширення публічного виконання під час великих концертних заходів, бо це одна з ознак російського світу. Це не стосується індивідуального виконання десь вдома на кухні чи на дачі.
Воїн вважає, що консенсус в цьому питанні має шукатися в діалозі суспільства, влади й військових в тому числі. Однак, за його словами, це питання більше стосується політиків, суспільства й лідерів громадських думок.
"Хай вони вирішують, а парламент потім голосують, якщо знайдуться голоси, то будь ласка", — додав він.
Нагадаємо, у червні розгорівся мовний скандал через виконання українського виконавця Вєрки Сердючки пісень російською мовою.
А продюсер Ігор Кондратюк гостро розкритикував співака через російські пісні Сердючки під час повномасштабної війни в Україні.
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