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Военный прокомментировал скандалы с исполнением песен на языке РФ

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 14:15
Воин объяснил, почему важно отказаться от российской музыки
Люди на концерте Верки Сердючки. Иллюстративное фото: кадр из видео

Украинцы должны отказаться от потребления российского контента, в частности, песен. Это является одним из признаков русского мира.

Об этом рассказал военный Егор Чечеринда в эфире Ранок.LIVE.

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По словам военного, действительно на фронте огромное количество русскоязычных людей.

"И мы с уважением относимся ко всем украинским воинам: как к украиноязычным, так и к русскоязычным и к тем, кто идет в бой под российские песни, такие тоже люди есть", — сказал он.

Но по мнению Чечеринды, мы должны избегать распространения публичного исполнения во время больших концертных мероприятий, потому что это один из признаков русского мира. Это не касается индивидуального исполнения где-то дома на кухне или на даче.

Воин считает, что консенсус в этом вопросе должен искать в диалоге общества, власти и военных, в том числе. Однако, по его словам, этот вопрос больше касается политиков, общества и лидеров общественных мнений.

"Пусть они решают, а парламент потом голосуют, если найдутся голоса, то, пожалуйста", — добавил он.

Напомним, в июне разгорелся языковой скандал из-за исполнения украинской исполнительницы Верки Сердючки песен на русском языке.

А продюсер Игорь Кондратюк остро раскритиковал певицу из-за российких песен Сердючки во время полномасштабной войны в Украине.

русский язык музыка россияне военные песни война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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