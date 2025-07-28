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Мовна омбудсменка виступила проти російськомовних пісень

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 20:06
Заборона російської музики в Україні — Олена Івановська зробила заяву
Олена Івановська. Фото: facebook.com/govuamova

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила проти публічного виконання російськомовних пісень. Омбудсменка запропонувала заборонити його на законодавчому рівні.

Про це йдеться в офіційній заяві Олени Івановської від 28 липня.

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Заборона російськомовної музики в Україні

Як заявила Івановська, наразі існує необхідність врегулювати проблему з публічним прослуховуванням російськомовної музики на законодавчому рівні. Омбудсменка зазначає, що в умовах повномасштабної війни пісні мовою країни-агресорки, навіть за відсутності прямої заборони, викликають обурення.

"Водночас важливо розуміти, що правова допустимість не означає культурну і суспільну прийнятність. А суспільна легітимність у час війни набуває особливого значення. Публічне виконання російськомовного репертуару сьогодні викликає категоричне несприйняття у переважної частини громадян — і це беззаперечно. У час, коли триває війна не лише за території, а й за символи, мову й ідентичність, сцена та вулиця — це теж простори смислів, і вони мають звучати українською — мовою духовної сили українства", — наголосила Івановська.

Омбудсменка нагадала, що станом на сьогодні в деяких містах, наприклад Києві та Тернополі, є офіційна заборона на виконання російськомовних пісень, однак жодного покарання за порушення не передбачено.

"Варто наголосити: окрім суспільної підтримки, такі ініціативи потребують загальнодержавного нормативного забезпечення, юридичної визначеності: і для органів місцевого самоврядування, і для виконавців, організаторів заходів, суб'єктів господарювання", — зазначила Івановська.

Нагадаємо, нещодавно суд визначив винного у мовному скандалі зі Вєркою Сердючкою, яка під час свого концерту виконувала пісні російською мовою.

А також відомий історик зробив скандальну заяву щодо російськомовних українців в Одесі.

закон російська мова музика заборона мова мовний закон
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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