Олена Івановська стане новим мовним Омбудсманом - що відомо

Олена Івановська. Фото: ukrainka.org.ua

У вівторок, 15 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення призначити Олену Івановську на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. До цього цю посаду займав Тарас Кремінь.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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"Призначено Івановську Олену Петрівну на посаду Уповноваженого із захисту державної мови", — йдеться у повідомленні.

Олена Івановська — докторка філологічних наук, професорка та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У виші Олена Івановська викладає для студентів зокрема:

фольклорний аспект звичаєвого права;

методику навчання фольклору;

суб’єктно-образну систему фольклору.

Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів України вирішив звільнити Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови.

Крім того, сьогодні, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно подав заяву про відставку з посади голови уряду.