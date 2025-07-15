Олена Івановська стане новим мовним Омбудсманом - що відомо

Кабмін призначив нового мовного омбудсмана
У вівторок, 15 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення призначити Олену Івановську на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. До цього цю посаду займав Тарас Кремінь.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Олена Івановська стане новим мовним омбудсманом
"Призначено Івановську Олену Петрівну на посаду Уповноваженого із захисту державної мови", — йдеться у повідомленні.
Олена Івановська — докторка філологічних наук, професорка та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У виші Олена Івановська викладає для студентів зокрема:
- фольклорний аспект звичаєвого права;
- методику навчання фольклору;
- суб’єктно-образну систему фольклору.
Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів України вирішив звільнити Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови.
Крім того, сьогодні, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно подав заяву про відставку з посади голови уряду.
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