Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кабмін призначив нового мовного омбудсмана

Кабмін призначив нового мовного омбудсмана

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 21:29
Олена Івановська стане новим мовним Омбудсманом - що відомо
Олена Івановська. Фото: ukrainka.org.ua

У вівторок, 15 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення призначити Олену Івановську на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. До цього цю посаду займав Тарас Кремінь.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Кабмін призначив нового мовного омбудсмана - фото 1
Пост Мельничука. Фото: скриншот

Олена Івановська стане новим мовним омбудсманом

"Призначено Івановську Олену Петрівну на посаду Уповноваженого із захисту державної мови", — йдеться у повідомленні.

Олена Івановська — докторка філологічних наук, професорка та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У виші Олена Івановська викладає для студентів зокрема:

  • фольклорний аспект звичаєвого права;
  • методику навчання фольклору;
  • суб’єктно-образну систему фольклору.

Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів України вирішив звільнити Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови.

Крім того, сьогодні, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно подав заяву про відставку з посади голови уряду. 

Кабінет міністрів призначення українська мова омбудсмен мова
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації