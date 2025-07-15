Елена Ивановская станет новым языковым Омбудсманом - что известно

Кабмин назначил нового языкового омбудсмена
Во вторник, 15 июля, Кабинет Министров Украины принял решение назначить Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка. До этого эту должность занимал Тарас Кремень.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Елена Ивановская станет новым языковым омбудсманом
"Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка", — говорится в сообщении.
Елена Ивановская — доктор филологических наук, профессор и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В вузе Елена Ивановская преподает для студентов в частности:
- фольклорный аспект обычного права;
- методику обучения фольклору;
- субъектно-образную систему фольклора.
Напомним, что ранее Кабинет Министров Украины решил уволить Тараса Кремня с должности Уполномоченного по защите государственного языка.
Кроме того, сегодня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально подал заявление об отставке с должности главы правительства.
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