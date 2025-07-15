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Главная Новости дня Кабмин назначил нового языкового омбудсмена

Кабмин назначил нового языкового омбудсмена

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 21:29
Елена Ивановская станет новым языковым Омбудсманом - что известно
Елена Ивановская. Фото: ukrainka.org.ua

Во вторник, 15 июля, Кабинет Министров Украины принял решение назначить Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка. До этого эту должность занимал Тарас Кремень.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Пост Мельничука. Фото: скриншот

Елена Ивановская станет новым языковым омбудсманом

"Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка", — говорится в сообщении.

Елена Ивановская — доктор филологических наук, профессор и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В вузе Елена Ивановская преподает для студентов в частности:

  • фольклорный аспект обычного права;
  • методику обучения фольклору;
  • субъектно-образную систему фольклора.

Напомним, что ранее Кабинет Министров Украины решил уволить Тараса Кремня с должности Уполномоченного по защите государственного языка.

Кроме того, сегодня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально подал заявление об отставке с должности главы правительства.

Кабинет министров назначение украинский язык омбудсмен язык
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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