Елена Ивановская станет новым языковым Омбудсманом - что известно

Елена Ивановская. Фото: ukrainka.org.ua

Во вторник, 15 июля, Кабинет Министров Украины принял решение назначить Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка. До этого эту должность занимал Тарас Кремень.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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"Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка", — говорится в сообщении.

Елена Ивановская — доктор филологических наук, профессор и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В вузе Елена Ивановская преподает для студентов в частности:

фольклорный аспект обычного права;

методику обучения фольклору;

субъектно-образную систему фольклора.

Напомним, что ранее Кабинет Министров Украины решил уволить Тараса Кремня с должности Уполномоченного по защите государственного языка.

Кроме того, сегодня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально подал заявление об отставке с должности главы правительства.