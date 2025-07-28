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Главная Новости дня Языковой омбудсмен выступила против русскоязычных песен

Языковой омбудсмен выступила против русскоязычных песен

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 20:06
Запрет русской музыки в Украине - Елена Ивановская сделала заявление
Елена Ивановская. Фото: facebook.com/govuamova

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская выступила против публичного исполнения русскоязычных песен. Омбудсмен предложила запретить его на законодательном уровне.

Об этом говорится в официальном заявлении Елены Ивановской от 28 июля.

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Запрет русскоязычной музыки в Украине

Как заявила Ивановская, сейчас существует необходимость урегулировать проблему с публичным прослушиванием русскоязычной музыки на законодательном уровне. Омбудсмен отмечает, что в условиях полномасштабной войны песни на языке страны-агрессора, даже при отсутствии прямого запрета, вызывают возмущение.

"В то же время важно понимать, что правовая допустимость не означает культурную и общественную приемлемость. А общественная легитимность во время войны приобретает особое значение. Публичное исполнение русскоязычного репертуара сегодня вызывает категорическое неприятие у подавляющей части граждан — и это безусловно. Во время, когда идет война не только за территории, но и за символы, язык и идентичность, сцена и улица — это тоже пространства смыслов, и они должны звучать на украинском — языке духовной силы украинства", — подчеркнула Ивановская.

Омбудсмен напомнила, что на сегодня в некоторых городах, например Киеве и Тернополе, есть официальный запрет на исполнение русскоязычных песен, однако никакого наказания за нарушение не предусмотрено.

"Стоит отметить: кроме общественной поддержки, такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования", — отметила Ивановская.

Напомним, недавно суд определил виновного в языковом скандале с Веркой Сердючкой, которая во время своего концерта исполняла песни на русском языке.

А также известный историк сделал скандальное заявление относительно русскоязычных украинцев в Одессе.

закон русский язык музыка запрет язык закон о языке
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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