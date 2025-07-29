Языковой кризис - русский возвращается в студенческую среду

Митинг о защите украинского языка. Фото: Новинарня

В украинских университетах все чаще звучит русский язык, и это вызывает беспокойство у преподавателей. Преподавательница Екатерина Никонюк отмечает, что такая ситуация свидетельствует о провалах в языковой политике государства. Она считает, что борьба должна вестись не запретами, а положительной популяризацией украинского языка.

Об этом преподаватель Екатерина Никонюк рассказала в эфире программы День.LIVE.

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Среди украинских студентов все чаще звучит русский язык, особенно — по сравнению с 2022-2023 годами, считает преподаватель Киевского университета имени Бориса Гринченко. Екатерина Никонюк в программе День.LIVE отметила, что это свидетельствует о недоработке языковых омбудсменов.

Особенно тревожным явлением педагог назвала возвращение к русскому среди публичных лиц. Когда блогеры и звезды, которых уважают миллионы, говорят, что "их челюсти не настроены на украинский", — это демотивирует молодежь, считает она. Также она отметила недостаточную государственную поддержку популяризации украинского языка, которой следует заниматься вместо запретов.

Никонюк также вспомнила, что украинский язык уже был популярным в 90-х и 2000-х годах: "Очень много классного украиноязычного контента было: крутые переводы сериалов, фильмов, крутые шоу на украинском языке, очень много селебритиз и певцов — и это двигало молодежь к использованию украинского языка, он был модным и классным".

Преподавательница считает, что следует официально запретить русскоязычную музыку на время военного положения, чтобы это не оставалось на уровне инициатив отдельных общин. Однако главный акцент государству надо сделать не на запретах, а на культурной работе: популяризации, моде, уважении к языку.

Напомним, что военный Егор Чечеринда предостерегает от публичного исполнения песен на русском во время концертов, потому что это один из признаков русского мира. Но это не касается индивидуального исполнения

Также уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская выступила против публичного исполнения русскоязычных песен и предложила запретить его на законодательном уровне.