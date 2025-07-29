Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Молодежь больше говорит по-русски — педагог объяснила почему

Молодежь больше говорит по-русски — педагог объяснила почему

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 20:51
Языковой кризис - русский возвращается в студенческую среду
Митинг о защите украинского языка. Фото: Новинарня

В украинских университетах все чаще звучит русский язык, и это вызывает беспокойство у преподавателей. Преподавательница Екатерина Никонюк отмечает, что такая ситуация свидетельствует о провалах в языковой политике государства. Она считает, что борьба должна вестись не запретами, а положительной популяризацией украинского языка.

Об этом преподаватель Екатерина Никонюк рассказала в эфире программы День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Поддерживать примером, а не принуждением

Среди украинских студентов все чаще звучит русский язык, особенно — по сравнению с 2022-2023 годами, считает преподаватель Киевского университета имени Бориса Гринченко. Екатерина Никонюк в программе День.LIVE отметила, что это свидетельствует о недоработке языковых омбудсменов.

Особенно тревожным явлением педагог назвала возвращение к русскому среди публичных лиц. Когда блогеры и звезды, которых уважают миллионы, говорят, что "их челюсти не настроены на украинский", — это демотивирует молодежь, считает она. Также она отметила недостаточную государственную поддержку популяризации украинского языка, которой следует заниматься вместо запретов.

Никонюк также вспомнила, что украинский язык уже был популярным в 90-х и 2000-х годах: "Очень много классного украиноязычного контента было: крутые переводы сериалов, фильмов, крутые шоу на украинском языке, очень много селебритиз и певцов — и это двигало молодежь к использованию украинского языка, он был модным и классным".

Преподавательница считает, что следует официально запретить русскоязычную музыку на время военного положения, чтобы это не оставалось на уровне инициатив отдельных общин. Однако главный акцент государству надо сделать не на запретах, а на культурной работе: популяризации, моде, уважении к языку.

Напомним, что военный Егор Чечеринда предостерегает от публичного исполнения песен на русском во время концертов, потому что это один из признаков русского мира. Но это не касается индивидуального исполнения

Также уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская выступила против публичного исполнения русскоязычных песен и предложила запретить его на законодательном уровне.

русский язык украинский язык омбудсмен язык
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации