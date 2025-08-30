Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Известный бренд прекратил сотрудничество с Каменских — причина

Известный бренд прекратил сотрудничество с Каменских — причина

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 14:45
Золотой век прекратил сотрудничество с Каменских
Украинская певица Настя Каменских. Фото: kamenskux/Instagram

Ювелирный бренд "Золотой Век" прекратил сотрудничество с украинской певицей Настей Каменских. Это произошло после того, как Каменских спела на русском языке во время выступления в США.

Соответствующее заявление бренд сделал на своей официальной странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:
Каменських
Настя Каменских. Фото: "Золотой век"

Украинский бренд прекратил сотрудничество с Каменских

Известный украинский ювелирный бренд "Золотой век" разорвал сотрудничество с певицей Настей Каменских.

Как известно, артистка была амбассадором "Золотого века" с 2021 года. Однако в последнее время исполнительница попадала в ряд скандалов. Из последнего — выступила с русскоязычными песнями и заявлением о "неважно, на каком языке". Наконец, бренд принял решение разорвать сотрудничество с Настей Каменских досрочно.

"Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года", — говорится в заявлении бренда.

В то же время компания отметила, что открывает новую страницу в коммуникации с клиентами и уже работает над новой креативной концепцией.

"Мы готовим идеи, которые сочетают эмоции, чувства и вдохновение, чтобы наши клиенты почувствовали "Золотой Век" по-новому. Обновленная рекламная кампания выйдет уже в этом году и станет ярким этапом в развитии нашего бренда", — говорится в заявлении.

Напомним, что украинский певец и продюсер Потап ответил, когда планирует приехать в Украину.

Ранее Потап, который с начала полномасштабной войны проживает за рубежом, заявлял, что намерен вернуться в Украину.

Настя Каменских украинский язык языковой скандал шоу-бизнес певица
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации