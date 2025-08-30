Золотой век прекратил сотрудничество с Каменских

Украинская певица Настя Каменских. Фото: kamenskux/Instagram

Ювелирный бренд "Золотой Век" прекратил сотрудничество с украинской певицей Настей Каменских. Это произошло после того, как Каменских спела на русском языке во время выступления в США.

Соответствующее заявление бренд сделал на своей официальной странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Настя Каменских. Фото: "Золотой век"

Украинский бренд прекратил сотрудничество с Каменских

Известный украинский ювелирный бренд "Золотой век" разорвал сотрудничество с певицей Настей Каменских.

Как известно, артистка была амбассадором "Золотого века" с 2021 года. Однако в последнее время исполнительница попадала в ряд скандалов. Из последнего — выступила с русскоязычными песнями и заявлением о "неважно, на каком языке". Наконец, бренд принял решение разорвать сотрудничество с Настей Каменских досрочно.

"Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года", — говорится в заявлении бренда.

В то же время компания отметила, что открывает новую страницу в коммуникации с клиентами и уже работает над новой креативной концепцией.

"Мы готовим идеи, которые сочетают эмоции, чувства и вдохновение, чтобы наши клиенты почувствовали "Золотой Век" по-новому. Обновленная рекламная кампания выйдет уже в этом году и станет ярким этапом в развитии нашего бренда", — говорится в заявлении.

Напомним, что украинский певец и продюсер Потап ответил, когда планирует приехать в Украину.

Ранее Потап, который с начала полномасштабной войны проживает за рубежом, заявлял, что намерен вернуться в Украину.