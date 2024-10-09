На Хмельниччині судили солдата, який не виконав наказ через стан здоров’я

Старокостянтинівський районний суд. Фото: Судова влада України

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області ухвалив рішення у справі військовослужбовця, який відмовився виконати бойове завдання та перейти до іншої військової частини. Його засудили до п'ятьох років тюрми.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік проходив службу з березня 2022 року. У серпні 2023 року, посилаючись на погане здоров'я, солдат відмовився виконати наказ командира щодо переходу до іншої частини, що стало підставою для порушення кримінальної справи.

На судовому засіданні солдат визнав свою провину, але попросив суд врахувати, що в лютому його вже направляли на виконання бойового завдання, але через проблеми зі спиною та колінами він був повернений назад. Солдат стверджував, що його відмова була зумовлена саме станом здоров'я.

Рішення суду

Суддя, розглянувши матеріали справи, звернула увагу на висновок військово-лікарської комісії, яка в липні 2023 року визнала обвинуваченого придатним для служби. Суддя зазначила, що чоловік не надав достатніх доказів, які підтверджували б його заяви про погіршення стану здоров’я.

В результаті, суд визнав військовослужбовця винним у невиконанні наказу і призначив йому покарання у вигляді п’яти років ув’язнення. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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