В Хмельницкой области судили солдата, который не выполнил приказ из-за состояния здоровья

Староконстантиновский районный суд. Фото: Судебная власть Украины

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области принял решение по делу военнослужащего, отказавшегося выполнить боевое задание и перейти в другую воинскую часть. Его приговорили к пяти годам тюрьмы.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Муж проходил службу с марта 2022 года. В августе 2023 года, ссылаясь на плохое здоровье, солдат отказался выполнить приказ командира о переходе в другую часть, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

На судебном заседании солдат признал свою вину, но попросил суд учесть, что в феврале его уже направляли на выполнение боевого задания, но из-за проблем со спиной и коленями он был возвращен обратно. Солдат утверждал, что его отказ был предопределен именно состоянием здоровья.

Решение суда

Судья, рассмотрев материалы дела, обратила внимание на заключение военно-врачебной комиссии, которая в июле 2023 года признала обвиняемого пригодным для службы. Судья отметила, что мужчина не предоставил достаточных доказательств, подтверждающих его заявления об ухудшении состояния здоровья.

В результате суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и назначил ему наказание в виде пяти лет заключения. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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