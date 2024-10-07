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У Львові дівчина продавала свої відверті відео — як її покарав суд

7 жовтня 2024 07:21
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав львівську вебкам-модель за торгівлю пікантними відео
Будівля Личаківського районного суду міста Львова. Фото: facebook.com/LychakivskiyCourt
Чекарьова Марія - редактор

У Львові вебкам-модель торгувала своїми відео інтимного характеру. За це дівчину притягнули до кримінальної відповідальності.

Відповідний вирок 2 жовтня ухвалив Личаківський районний суд міста Львова.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка влітку 2019 року надавала еротичні послуги в інтернеті. У липні чоловік, який діяв спільно із правоохоронними органами, виявив обвинувачену на одному із сайтів із вебкам-моделями та замовив у неї послугу інтимного характеру.

"Вона використовувала еротичні елементи з демонструванням геніталій. За надані послуги вона отримала 30% від суми 385 доларів США, 70% отримав сайт. Виконуючи такі еротичні елементи, вона навіть не усвідомлювала, що її дії мають кримінальний характер", — йдеться в судових матеріалах.

Рішення суду

Під час судового засідання дівчина повністю визнала свою провину, розкаялася та попросила не карати її надто суворо. Дівчина пояснила, що знайшла сайт, де працюють вебкам-моделі, та вирішила на ньому зареєструватися, тому що хотіла заробити гроші.

Суд визнав порушницю винною та засудив до сплати 68 тисяч гривень штрафу та стягнення понад 8,7 тисячі гривень процесуальних витрат.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Сумській області троє 24-річних хлопців обманювали громадян, кажучи, що родичі цих людей потрапили у ДТП. Таким чином молодики виманили в людей близько 2,4 мільйона гривень. За вчинене один із порушників проведе за ґратами понад сім років, а два інших — більше п'яти.

Також ми повідомляли, що у Полтавській області винесли вирок винуватцю ДТП. Унаслідок цієї аварії загинула матір водія. За вчинене чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

суд Львів модель інтим судові рішення

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