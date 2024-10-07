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Во Львове девушка продавала свои откровенные видео — как ее наказал суд

7 октября 2024 07:21
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как суд наказал львовскую вебкам-модель за торговлю пикантными видео
Здание Лычаковского районного суда города Львова. Фото: facebook.com/LychakivskiyCourt
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Во Львове вебкам-модель торговала своими видео интимного характера. За это девушку привлекли к уголовной ответственности.

Соответствующий приговор 2 октября вынес Лычаковский районный суд города Львова.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка летом 2019 года предоставляла эротические услуги в интернете. В июле мужчина, действовавший совместно с правоохранительными органами, обнаружил обвиняемую на одном из сайтов с веб-моделями и заказал у нее услугу интимного характера.

"Она использовала эротические элементы с демонстрированием гениталий. За предоставленные услуги она получила 30% от суммы 385 долларов США, 70% получил сайт. Выполняя такие эротические элементы, она даже не осознавала, что ее действия носят уголовный характер", — говорится в судебных материалах.

Решение суда

Во время судебного заседания фигурантка полностью признала свою вину, раскаялась и попросила не наказывать ее слишком строго. Девушка объяснила, что нашла сайт, где работают веб-модели, и решила на нем зарегистрироваться, потому что хотела заработать деньги.

Суд признал нарушительницу виновной и приговорил к уплате 68 тысяч гривен штрафа и взысканию более 8,7 тысячи гривен процессуальных расходов.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить, подав апелляцию.

Напомним, в Сумской области трое 24-летних парней обманывали граждан, говоря, что родственники этих людей попали в ДТП. Таким образом молодые люди выманили у людей около 2,4 миллиона гривен. За совершенное один из нарушителей проведет за решеткой более семи лет, а два других — больше пяти.

Также мы сообщали, что в Полтавской области вынесли приговор виновнику ДТП. В результате этой аварии погибла мать водителя. За совершенное мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

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07:30 Юрист объяснил, как узнать о наличии штрафа от ТЦК

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07:21 Во Львове девушка продавала свои откровенные видео — как ее наказал суд

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