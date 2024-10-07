Як суд покарав шахраїв, які виманювали кошти у людей за допомогою схеми "Ваш родич потрапив у ДТП"

Судове засідання. Фото ілюстративне: скриншот відео з YouTube-каналу ДДУВС

У Сумській області троє 24-річних молодиків обманювали громадян, кажучи, що родичі цих людей потрапили у ДТП. Порушників притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це в п'ятницю, 4 жовтня, повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

За даними слідства, обвинувачені телефонували переважно особам похилого віку. Видаючи себе за родича потерпілого, шахрай під час телефонної розмови повідомляв, що збив на авто людину. Далі він казав, що йому потрібні кошти для того, щоб уникнути притягнення до відповідальності, або ж на лікування потерпілого. Налякані пенсіонери віддавали всі свої заощадження — від п'ятьох тисяч гривень до 713 тисяч гривень.

Загалом від дій шахраїв постраждали 28 людей. У них обвинувачені, діючи спільно або окремо, у 2019 році виманили близько 2,4 мільйона гривень.

Також слідство з'ясувало, що один із фігурантів вчинив розбійний напад.

"Встановлено, що коли він після домовленості прийшов до потерпілого додому за грошима, той засумнівався, що чоловік — правоохоронець, та попросив показати документи. Обвинувачений ударив потерпілого в обличчя та відібрав вісім тисяч 974 гривні", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Рішення суду

У суді всі порушники визнали свою провину та запевняли, що розкаюються у скоєному. Хлопця, що вчинив розбій, засудили до сімох років і двох місяців позбавлення волі. Трохи менший термін за ґратами проведуть його спільники — по п'ять років і чотири місяці.

Нагадаємо, у Полтавській області винесли вирок винуватцю ДТП. Унаслідок цієї аварії загинула матір водія. За вчинене чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що у Львові собака, якого студентка вигулювала без намордника, покусав власника іншого пса. За порушення правил вигулу собак дівчину оштрафували.