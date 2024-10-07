Как суд наказал мошенников, которые выманивали средства у людей с помощью схемы "Ваш родственник попал в ДТП"

Судебное заседание. Фото иллюстративное: скриншот видео с YouTube-канала ДГУВС

В Сумской области трое 24-летних парней обманывали граждан, говоря, что родственники этих людей попали в ДТП. Нарушителей привлекли к уголовной ответственности.

Об этом в пятницу, 4 октября, сообщили в Сумской областной прокуратуре.

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Детали дела

По данным следствия, обвиняемые звонили преимущественно пожилым людям. Выдавая себя за родственника потерпевшего, мошенник во время телефонного разговора сообщал, что сбил на авто человека. Далее он говорил, что ему нужны средства для того, чтобы избежать привлечения к ответственности, или на лечение потерпевшего. Испуганные пенсионеры отдавали все свои сбережения — от пяти тысяч гривен до 713 тысяч гривен.

В общей сложности от действий мошенников пострадали 28 человек. У них обвиняемые, действуя совместно или по отдельности, в 2019 году выманили около 2,4 миллиона гривен.

Также следствие выяснило, что один из фигурантов совершил разбойное нападение.

"Установлено, что когда он после договоренности пришел к потерпевшему домой за деньгами, тот усомнился, что мужчина — правоохранитель, и попросил показать документы. Обвиняемый ударил потерпевшего в лицо и отобрал восемь тысяч 974 гривны", — говорится в сообщении прокуратуры.

Решение суда

В суде все нарушители признали свою вину и уверяли, что раскаиваются в содеянном. Молодого человека, совершившего разбой, приговорили к семи годам и двум месяцам лишения свободы. Немного меньший срок за решеткой проведут его подельники — по пять лет и четыре месяца.

Напомним, в Полтавской области вынесли приговор виновнику ДТП. В результате этой аварии погибла мать водителя. За совершенное мужчине назначили наказание в виде трех лет заключения.

Также мы сообщали, что во Львове собака, которую студентка выгуливала без намордника, покусала владельца другого пса. За нарушение правил выгула собак девушку оштрафовали.