Суд позбавив волі батька трьох дітей, який відмовився від мобілізації

У Львівській області судили батька трьох дітей, який отримав повістку, але ухилився від мобілізації. За скоєне суд призначив йому покарання.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинуваченим є чоловік, на утриманні якого перебуває троє дітей дітей. Як встановив суд, у травні 2023 року він отримав повістку, однак до територіального центру комплектування не з’явився та фактично ухилився від мобілізації.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину і розкаявся. За його словами, працівники ТЦК забрали його безпосередньо з місця роботи, після чого наступного дня він пройшов медичний огляд і був визнаний придатним до служби. Рішення військово-лікарської комісії він не оскаржував, оскільки, як стверджує, його не поінформували про таке право.

Обвинувачений зазначив, що не пам’ятає моменту вручення повістки та її підписання її. Водночас він підтвердив, що після медогляду перебував у кабінеті №9, де ставив підписи на документах, не вчитуючись у їх зміст. Після цього, за його словами, йому сказали їхати додому та додали, що зателефонують. Через кілька днів він справді отримав дзвінок із вимогою з’явитися до ТЦК, однак не прийшов, оскільки побоювався направлення на службу.

Адвокат підсудного просив до суд застосувати ст. 69 Кримінального кодексу України та обмежитися штрафом, аргументуючи це повним визнанням вини, наявністю відстрочки від призову та утриманням трьох неповнолітніх дітей.

Рішення суду

Жидачівський районний суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого в ухиленні від мобілізації та кваліфікував його дії за ст. 336 Кримінального кодексу України. За результатами розгляду справи суд ухвалив обвинувальний вирок і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Окрім цього, на засудженого покладено обов’язок компенсувати витрати, пов’язані з процесуальними діями у справі: з нього стягнуть понад 4,5 тисячі гривень, витрачених на проведення судових експертиз.

Нагадаємо, нещодавню ми писали, що на Полтавщині теж судили батька трьох дітей, який пройшов ВЛК і зник. За це йому призначили іспитовий термін.

Також ми інформували, що у Кропивницькому судили тренера-викладача місцевої спортшколи, який отримав бойову повістку, але відмовився від мобілізації. Його засудили до трьох років позбавлення волі.