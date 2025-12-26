Суд позбавив волі тренера, який відмовився від бойової повістки

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Кропивницькому судили тренера-викладача місцевої спортивної школи, який отримав бойову повістку, але відмовився від мобілізації. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, за результатами якого був визнаний придатним до проходження служби. Вже 9 січня 2025 року йому вручили бойову повістку про відправку до військової частини, проте чоловік відповів письмовою заявою. До сьогодні він так і не змінив свого рішення.

"Він вважає, що військова служба не для нього, і йому цікавіше та корисніше займатися тренуванням дітей. Він розуміє, що йому загрожує покарання у виді позбавлення волі, і він готовий перебувати у місцях позбавлення волі та зможе там підтримувати зв'язок з вихованцями, чого не зможе робити на війні", — сказано в тексті рішення.

Відомо, що обвинувачений входить до збірної зі скелелазіння на 2025 рік. Протягом 15 років він займається тренерською діяльністю та має численні відзнаки за свою діяльність. На роботі його описують його як "працелюбного, дисциплінованого й грамотного фахівця, який багато уваги приділяє виховній роботі з дітьми". Наразі три вихованці тренера готуються до участі в чемпіонаті Європи.

"Варіант того, що його можуть не відправити на військову службу в гарячі точки через заслуги, він допускає, але сумнівається, оскільки його знайомого (чемпіона світу), забрали на службу, а через два місяці повернули у труні. Чоловік зазначив, що воювати мають ті, хто має знання і досвід у військовій сфері, пройшов навчання та працював відповідно. Він сказав, що категорично проти "насильної" мобілізації", — йдеться у матеріали справи.

Рішення суду

Судовим слідством було підтверджено, що законних підстав для відстрочки чи бронювання чоловік не має. Попри висновок органу пробації, який пропонував не призначати реальний термін ув’язнення, суд обрав суворіший захід.

Зокрема, суд врахував те, що чоловік виконує суспільно-корисну роботу у сфері спорту на високому рівні та має значні спортивні досягнення. Також взято до уваги те, що позбавлення волі може негативно вплинути на підготовку дітей, які займаються скелелазінням.

Однак ставлення чоловіка до проходження військової служби негативно впливає на дітей, тож за ухилення від мобілізації (ст. 336 КК України) фігуранта засуджено до трьох років позбавлення волі. Сторона захисту має місяць на подання апеляційної скарги.

